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Рада приняла за основу законопроект об индексации размера алиментов

Рада приняла за основу законопроект об индексации размера алиментов

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №3112 о внесении изменений в ЗУ “Об исполнительном производстве” об обязанности исполнителя производить индексацию размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме.

Соответствующее решение поддержали 274 народных депутата Украины.

Индексация денежных доходов, направленная на поддержание покупательной способности населения Украины в условиях роста цен с целью соблюдения установленного статьей 48 Конституции Украины права по обеспечению достаточного жизненного уровня населения Украины.

Принятие законопроекта будет способствовать:

  • улучшению материального состояния лиц, размер алиментов на содержание которых определен судом в твердой денежной сумме;
  • уменьшению нагрузки на Государственный бюджет Украины в связи с сокращением количества получателей социальных выплат и/или уменьшению размера таких выплат;
  • уменьшить нагрузку на местные общие суды и соответствующие суды апелляционной и кассационной инстанций.

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По материалам Finance.UA
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