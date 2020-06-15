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Минцифры изучит выгоды от возможной интеграции в цифровой рынок ЕС

Минцифры изучит выгоды от возможной интеграции в цифровой рынок ЕС

Министерство цифровой трансформации 17 июня подписало меморандум с общественной организацией “Украинский центр европейской политики”, главной целью которого является проведение исследования экономических выгод интеграции Украины в Единый цифровой рынок Европейского Союза.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Минцифры подчеркнули, что ведомство в первую очередь интересует потенциальное влияние такой интеграции на двустороннюю торговлю Украины и ЕС, ВВП Украины и благосостояние граждан страны и Европейского Союза. Согласно сообщению, для проведения исследования будут привлечены эксперты Киевской школы экономики. Исследование проводится при финансовой поддержке международного фонда “Видродження”.

Единый цифровой рынок ЕС – единое экономическое пространство в сфере информации, телекоммуникаций между странами Союза, фактическое создание которого стартовало в 2019 году.

По материалам Клерк.Ру
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