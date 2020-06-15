Минцифры изучит выгоды от возможной интеграции в цифровой рынок ЕС

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Министерство цифровой трансформации 17 июня подписало меморандум с общественной организацией “Украинский центр европейской политики”, главной целью которого является проведение исследования экономических выгод интеграции Украины в Единый цифровой рынок Европейского Союза.Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В Минцифры подчеркнули, что ведомство в первую очередь интересует потенциальное влияние такой интеграции на двустороннюю торговлю Украины и ЕС, ВВП Украины и благосостояние граждан страны и Европейского Союза. Согласно сообщению, для проведения исследования будут привлечены эксперты Киевской школы экономики. Исследование проводится при финансовой поддержке международного фонда “Видродження”.
Единый цифровой рынок ЕС – единое экономическое пространство в сфере информации, телекоммуникаций между странами Союза, фактическое создание которого стартовало в 2019 году.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Шмыгаль заявил, что украинская энергетика должна работать на углеВчера, 19:00 - 1970 15
Шмыгаль прогнозирует, что через 10-15 лет в Украине будут проблемы с выплатами пенсий11 ч. назад - 1000 9
За проезд в метро без маски пассажира оштрафуют на 17 тыс. грн6 ч. назад - 693 6
Правительство одобрило решение о "карантинных" доплатах таможенникам7 ч. назад - 188 4
Жесткий карантин в некоторых областях могут ввести уже с 22 июня8 ч. назад - 1479 4
"Письма счастья" о неуплате ЕСВ начнут приходить по-новому8 ч. назад - 2433
Шмыгаль заявил, что украинская энергетика должна работать на углеВчера, 19:00 - 1970 15
Wizz Air возобновляет полеты из Украины9 ч. назад - 1915
Жесткий карантин в некоторых областях могут ввести уже с 22 июня8 ч. назад - 1479 4
"Государственная финансовая пирамида": Рева о третьем уровне пенсионной реформы4 ч. назад - 1416
Представлен необычный электроскутер, напоминающий ноутбук с колёсиками (видео)Позавчера, 15:35 - 1121
С 15 июня по заданию Президента было увеличено количество пригородных поездов на КиевщинеПозавчера, 15:16 - 310 4
В Украине запустили производство новой модели автомобиля (фото)15.06.2020, 16:35 - 7878 1
Sony представила официальный дизайн новой Playstation 5 (фото, видео)12.06.2020, 12:10 - 605
Ученые насчитали шесть разновидностей коронавируса09.06.2020, 16:10 - 2573 2