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Китайцы преждевременно рассекретили VW Arteon Shooting Brake (фото)

Китайцы преждевременно рассекретили VW Arteon Shooting Brake (фото)

В китайских СМИ появились фотографии нового универсала VW Arteon Shooting Brake, официальная премьера которого намечена на 24 июня. Его продажи начнутся до конца текущего года.

VW Arteon Shooting Brake от фастбека Arteon отличается новой задней частью, черным пластиковым обвесом вокруг колесных арок, а также увеличенным дорожным просветом. К сожалению, мы пока не знаем, какой конкретно у него клиренс.

Ширина и высота универсала Arteon такая же, как у фастбека. Но Arteon Shooting Brake немного длинней – 4 869 мм против 4 865 мм.

По материалам autonews.ua
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