Китайцы преждевременно рассекретили VW Arteon Shooting Brake (фото)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В китайских СМИ появились фотографии нового универсала VW Arteon Shooting Brake, официальная премьера которого намечена на 24 июня. Его продажи начнутся до конца текущего года.
VW Arteon Shooting Brake от фастбека Arteon отличается новой задней частью, черным пластиковым обвесом вокруг колесных арок, а также увеличенным дорожным просветом. К сожалению, мы пока не знаем, какой конкретно у него клиренс.
Ширина и высота универсала Arteon такая же, как у фастбека. Но Arteon Shooting Brake немного длинней – 4 869 мм против 4 865 мм.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Шмыгаль прогнозирует, что через 10-15 лет в Украине будут проблемы с выплатами пенсий14 ч. назад - 1158 10
За проезд в метро без маски пассажира оштрафуют на 17 тыс. грн10 ч. назад - 946 8
Наличные на кассе: кому и чем полезен новый сервис ПриватБанка6 ч. назад - 1492 4
Правительство одобрило решение о "карантинных" доплатах таможенникам10 ч. назад - 230 4
Жесткий карантин в некоторых областях могут ввести уже с 22 июня11 ч. назад - 1717 4
"Письма счастья" о неуплате ЕСВ начнут приходить по-новому11 ч. назад - 2998
Wizz Air возобновляет полеты из Украины12 ч. назад - 2079
"Государственная финансовая пирамида": Рева о третьем уровне пенсионной реформы7 ч. назад - 1892 2
Жесткий карантин в некоторых областях могут ввести уже с 22 июня11 ч. назад - 1717 4
В Нацбанке рассказали, повлияет ли снижение учетной ставки до рекордных 6% на удешевление кредитов10 ч. назад - 1545
Представлен необычный электроскутер, напоминающий ноутбук с колёсиками (видео)Позавчера, 15:35 - 1140
С 15 июня по заданию Президента было увеличено количество пригородных поездов на КиевщинеПозавчера, 15:16 - 321 4
В Украине запустили производство новой модели автомобиля (фото)15.06.2020, 16:35 - 7931 1
Sony представила официальный дизайн новой Playstation 5 (фото, видео)12.06.2020, 12:10 - 606
Ученые насчитали шесть разновидностей коронавируса09.06.2020, 16:10 - 2598 2