По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (27,034 млн и 39,286 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (57 и 36), максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,79-26,80 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствует 93 активных заявок по доллару на сумму 66,320 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

27,0000 – 50 000

26,8500 – 7 777

26,8000 – 150 000

26,8000 – 888

26,7900 – 10 000

26,7900 – 20 000

26,7800 – 45 000



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,7800 – 20 000

26,7800 – 70 000

26,7900 – 15 000

26,8000 – 30 000

26,8000 – 10 000

26,8000 – 55 000

26,8000 – 10 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,8160 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,7818 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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