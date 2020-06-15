Сеть Pizza Celentano собирается открывать рестораны в новом формате

Сеть ресторанов Pizza Celentano планирует развивать сеть и готовится в 2021 году к открытию новых ресторанов в Киеве.

Об этом пресс-служба компании Pizza Celentano сообщила Finance.ua.

Напомним, в начале июня появилась информация о закрытии ресторанов Pizza Celentano в Киеве.

“Открываем новые рестораны и обновляем старые. За время карантина Pizza Celentano продала три новых франшизы в разных городах Украины, а именно: в Луцке, Трускавце и Львове, а на следующий год планирует открытие заведения в центре Варшавы”, – говорится в сообщении.

Какая стратегия запланирована для Киева:

в столице сеть Pizza Celentano работала по принципу мастер-франшизы, где все рестораны Киева находились в собственности одного франчайзи;

теперь сеть работает с разными франчайзами в пределах одного города, что создает здоровую конкуренцию между заведениями и позволяет сети обновляться быстрее.

Какие форматы предлагаются на франшизу:

Pizza Celentano открывает рестораны как расширенного формата, так и небольшие пиццерии с меньшим инвестиционным входом и быстрым сроком окупаемости, которые предлагаются к размещению в спальных районах или локациях с высокой проходимостью;

франчайзер также предлагает использовать те элементы, которые не связанные с кухней – например, детские комнаты, которые есть нескольких видов;

рестораны Pizza Celentano подходят для размещения как в отелях, так и на коммерческих площадях жилых комплексов и в торгово-развлекательных центрах.

также управляющая компания сети планирует запуск франшизы нового ресторанного проекта не в формате пиццерий, который будет связан с крафтовым пивом торговой марки Кумпель.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫