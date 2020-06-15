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Tesla и Panasonic заключили новый контракт на поставку батарей

Tesla и Panasonic заключили новый контракт на поставку батарей

Tesla заключила новый трехлетний контракт с Panasonic. Предмет соглашения – производство и поставки аккумуляторных батарей для электромобилей Tesla на совместном предприятии Gigafactory 1 в Неваде.

Об этом сообщает портал ITC.ua.

“Месяц назад появилась информация, что Tesla и Panasonic обсуждают расширение производственных мощностей Gigafactory 1. В последние годы отношения между давними партнерами усложнились, не в последнюю очередь из-за производственных проблем с Tesla Model 3. В прошлом году Panasonic отказалась от дополнительных инвестиций на сумму до 1,3 миллиарда долларов в расширение мощностей завода Gigafactory 1 до 54 ГВт·ч и от планов по строительству нового аккумуляторного завода для Tesla в Китае. Компания Илона Маска нашла новых партнеров в лице южнокорейской компании LG Chem и китайской CATL, а также активно взялась разрабатывать собственные батареи с целью снижения зависимости от Panasonic. Эта сделка вселяет уверенность на возобновление более тесного сотрудничества между давними партнерами”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что финансовые подробности и условия сделки сторонами не разглашаются. В Tesla отмечают лишь, что новая сделка касается “конкретных условий между сторонами в отношении ценообразования, планируемых инвестиций и новых технологий, а также обязательств Panasonic по увеличению производственных мощностей и обязательств Tesla по объему закупок в течение первых двух лет Соглашения”. Строительство Gigafactory 1 в Неваде началось в 2014 году, открыли завод в 2016-м году, а спустя год там началось серийное производство аккумуляторов.

Суммарный объем инвестиций, вложенных Tesla и Panasonic в Gigafactory 1, составляет 4,5 миллиарда долларов. В то же время японский гигант вложил 1,6 миллиарда долларов. До четвертого квартала 2019 года предприятие было убыточным, но вот уже два квартала подряд на фоне устойчивого спроса на автомобили Tesla завод остается прибыльным.

По материалам ITC.ua
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