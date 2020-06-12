Правительство утвердило порядок использования средств за пробное ВНО

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Кабинет Министров на заседании в среду поддержал проект постановления, которым предлагается утвердить порядок использования средств для возврата средств, уплаченных за предоставление услуги по проведению пробного ВНО в 2020 году.
“Проект постановления разработан в соответствии с поручением Кабинета министров. Проектом постановления предлагается утвердить порядок использования средств для возврата средств, уплаченных за предоставление услуги по проведению пробного ВНО в 2020 году”, – доложила в.и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.
По ее словам, выплата средств участникам пробного ВНО ближайшее время будет осуществлена через отделения ПриватБанка. Участники пробного ВНО получат сообщение от банка о зачислении средств тем, у кого есть карточка, или о том, что карта со средствами ждет их в ближайшем отделении ПриватБанка.
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