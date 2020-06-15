Шмыгаль прогнозирует, что через 10-15 лет в Украине будут проблемы с выплатами пенсий

Сейчас для государства приоритетом является введение накопительной системы пенсий, ведь через 10-15 лет уже возникнут проблемы с пенсионными выплатами по текущей системе.

Об этом во время презентации программы действий правительства на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

“Через 10-15 лет будут сложности с пенсионными выплатами. Приоритет — накопительные пенсии. Планируется вводить 2 и 3 уровни пенсионной реформы”, – сообщил Шмыгаль.

Он также отметил, что будет пересматриваться уровень минимальной зарплаты и потребительская корзина.

Справка Finance.ua:

Проект закона “Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении” был зарегистрирован в парламенте еще зимой. Он предусматривает, что делать обязательные отчисления на пенсионные счета должны будут и работники, и работодатели.

Накопительный пенсионный уровень должен заработать в 2023 году, по закону. Чтобы система заработала раньше, это требует напряженной работы исполнительной ветви власти.

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