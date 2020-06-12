День финансов, 17 июня: недетская битва monobank vs ПриватБанк, сумма для недостроев "Укрбуда", "гарантированные" 800 тыс.

Среда, 17 июня, оказалась достаточно информативной:

Спасение рядового инвестора… Или сколько надо денег для недостроев «Укрбуда». На достройку всех жилых комплексов «Укрбуда» не хватает 2 млрд грн. Об этом сообщил президент «Киевгорстроя» Игорь Кушнир. По его словам, чтобы где-то взять деньги, уже предложили действенный механизм – выкуп квартир Государственным ипотечным учреждением”. Подробности по ссылке.

Оптимисты и реалисты… Или COVID-19 и два сценария для экономики Украины. Кабмин рассматривает два альтернативных сценария развития экономики нашей страны, с учетом последствий распространения коронавируса: оптимистичный и кризисный. Первый сценарий предполагает быстрое преодоление распространения коронавируса. Кризисный – развертывание второй волны заражения и глобальный финансово-экономический кризис.

Слишком громкое предложение… Или депутаты и долги по ЖКХ. В Украине за долги по коммуналке предлагают арестовывать часть зарплаты и забирать имущество.

Соответствующее нововведение предусмотрено законопроектом №3613. В новом законопроекте предлагают разрешить судам взыскивать любое имущество должника, если размер долга превышает установленную норму.

Защищенные депозиты… Или опять не 25. В Украине вновь планируют повысить гарантированную сумму возмещения для депозитов с 200 тысяч гривен до 800 тысяч гривен. Об этом сказано в стратегии действий Министерства финансов до 2023 года. Говорят, что это один из шагов, который поможет вернуть доверие людей к банкам..

Не детская битва… Или сравнение детских карт mono vs Привата. Мы уже сравнивали кредитные, дебетовые и валютные карты monobank и ПриватБанка. Их интернет-банки, устраивали битву платных рассрочек. Настало время очередного противостояния – на этот раз детских карт.

Кстати, сегодня мы также обновили Рейтинг дебетовых карт. Дебетовая карта – это ваш электронный кошелек, который безопаснее, удобнее и выгоднее обычного. Его труднее потерять, а в случае утери всегда можно заблокировать. Выбирайте, какая вам больше подходит.

Вебинар дня… Или где можно узнать, как увеличить продажи в рознице? Как создать ключевое конкурентное преимущество, когда кризисы накатывают волна за волной? В четверг 18 июня 2020 в 11:30 в рамках бесплатного вебинар марафона FinUpdate эксперты от разных направлений бизнеса поделятся опытом и постараются дать ответы на ключевые вопросы.

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