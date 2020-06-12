Кличко рассказал, как восстановить полноценную работу аэропорта "Киев"

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Международный аэропорт “Киев” начал принимать международные пассажирские рейсы, авиакомпании получили необходимое разрешение от Госавиаслужбы.
Об этом сообщает пресс-служба мэра столицы в Telegram.
“Город не закрывал аэропорт. Авиакомпании не могли выполнять рейсы из-за запрета на международное авиасообщение. Мы понимаем всю сложность ситуации, понимаем, что из-за вынужденного приостановления перевозок пассажиров аэропорт несет большие убытки”, – заявил мэр.
Три варианта решения проблем:
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