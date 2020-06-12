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Кличко рассказал, как восстановить полноценную работу аэропорта "Киев"

Кличко рассказал, как восстановить полноценную работу аэропорта "Киев"

Международный аэропорт “Киев” начал принимать международные пассажирские рейсы, авиакомпании получили необходимое разрешение от Госавиаслужбы.

Об этом сообщает пресс-служба мэра столицы в Telegram.

“Город не закрывал аэропорт. Авиакомпании не могли выполнять рейсы из-за запрета на международное авиасообщение. Мы понимаем всю сложность ситуации, понимаем, что из-за вынужденного приостановления перевозок пассажиров аэропорт несет большие убытки”, – заявил мэр.

Три варианта решения проблем:

  • сократить расходы и уволить часть сотрудников, “но это – худший вариант, который не решит проблем предприятия”;
  • увеличить доходы с помощью установления минимальных фиксированных ставок на авиаобслуживание и закрепить их на законодательном уровне; это решение должен принимать Кабмин;
  • осуществить распределение пассажиропотока в киевском авиаузле – между аэропортами “Борисполь” и “Киев”.

Справка Finance.ua:

  • Международный аэропорт “Киев” сообщил об отмене всех регулярных международных пассажирских авиарейсов в связи с продлением карантина в Киеве.

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По материалам Finance.UA
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