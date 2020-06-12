Кличко рассказал, как восстановить полноценную работу аэропорта "Киев"

Международный аэропорт “Киев” начал принимать международные пассажирские рейсы, авиакомпании получили необходимое разрешение от Госавиаслужбы.

Об этом сообщает пресс-служба мэра столицы в Telegram.

“Город не закрывал аэропорт. Авиакомпании не могли выполнять рейсы из-за запрета на международное авиасообщение. Мы понимаем всю сложность ситуации, понимаем, что из-за вынужденного приостановления перевозок пассажиров аэропорт несет большие убытки”, – заявил мэр.

Три варианта решения проблем:

сократить расходы и уволить часть сотрудников, “но это – худший вариант, который не решит проблем предприятия”;

увеличить доходы с помощью установления минимальных фиксированных ставок на авиаобслуживание и закрепить их на законодательном уровне; это решение должен принимать Кабмин;

осуществить распределение пассажиропотока в киевском авиаузле – между аэропортами “Борисполь” и “Киев”.

Справка Finance.ua:

Ранее аэропорт “Киев” заявил о риске банкротства и просил десятки миллионов на зарплаты.

Международный аэропорт “Киев” сообщил об отмене всех регулярных международных пассажирских авиарейсов в связи с продлением карантина в Киеве.

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