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Россия упростила получение гражданства для украинцев и белорусов

Россия упростила получение гражданства для украинцев и белорусов

В России вступил в силу федеральный закон, который упрощает получение гражданства для граждан Украины и Беларуси. В частности, отменяется обязательный экзамен на знание русского языка при получении гражданства РФ.

Указано, что данный закон президент России Путин подписал 19 марта, а вступил в силу он спустя 90 дней – в среду, 17 июня.

Отмечается, что ранее украинцы и белорусы могли получить гражданство России только после прохождения собеседования на знание языка. Теперь же в случае, если они свободно говорят на русском, граждане Украины и Беларуси автоматически признаются носителями языка, если они сами или их прямые родственники постоянно проживают или ранее проживали на территории РФ, СССР или Российской империи.

В МВД России добавили, что уровень знания русского языка будут фиксировать комиссионным актом и с помощью средств аудиоконтроля при приеме личного заявления в миграционной службе. В российском министерстве допускают, что это позволит упростить получение гражданства для более чем 200 тыс. украинцев и белорусов, которые сейчас находятся в стране с видом на жительство.

По материалам РБК-Украина
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