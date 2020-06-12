Кулеба рассказал, почему некоторые страны запретили въезд для украинцев и повлияет ли это на безвиз

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Международное авиасообщение постепенно восстанавливается, и некоторые европейские границы начинают открываться, но с определенными условиями. Украинцам выдвигают условия въезда в Европу, а некоторые страны вообще пока не готовы принимать наших сограждан.
Об этом рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба в сюжете Завтрака с 1+1.
Читайте также: Украина возобновляет международное пассажирское авиасообщение
Люди боятся, не отменят ли нам безвиз. В министерстве иностранных дел успокаивают. “Никаких угроз украинскому безвизу с Европейским Союзом нет. Более того, даже за линией горизонта, которую мы не видим, но которая есть, таких угроз тоже нет”, – говорит глава МИД Дмитрий Кулеба.
Все ограничения связаны исключительно с ситуацией с пандемией и являются временными. Условия по каждой стране министр советует искать на специальном сайте.
“Министерство иностранных дел запускает специальный сайт, где каждый гражданин онлайн сможет тыкнуть на страну и увидеть правила въезда в нее, а также то, можно ли ее посетить. Если может, то на каких условиях”, – отмечает министр.
Карта будет постоянно обновляться. Также в министерстве пояснили, почему Украину поставили в один ряд со странами, где заболеваемость коронавирусом больше.
“Например, есть такой критерий, как количество смертности в сутки, есть критерий количество новых заболеваний на 100 тысяч населения, есть критерий количество тестирований. То есть это целый ряд критериев, из которых складывается общая картина”, – пояснил Дмитрий Кулеба.
Часто европейцы сами не могут разобраться в себе. Так греки сначала пригласили всех к себе, а впоследствии сообщили, что ждут только граждан Евросоюза. На границе могут остановить не только украинцев. Так греческие пограничники не пускали в страну граждан Сербии. Ситуацию решили только при вмешательстве МИД Сербии. Британцы ввели обязательный двухнедельный карантин для испанцев, а те угрожают англичанам сделать то же самое.
Украина составила собственный список “зеленых” и “красных” стран. Так, граждане “зеленых” могут без проблем приехать в Украину, а вот «красным» придется отбывать обязательный двухнедельный карантин.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине может на 5% подорожать цифровая техника8 ч. назад - 1152 13
За долги по коммуналке предлагают арестовывать часть зарплаты и забирать имущество5 ч. назад - 1309 11
Цены на клубнику в Украине упали4 ч. назад - 1032 7
Министр экономики об инфляции: ситуация катастрофическаяВчера, 19:00 - 2877 7
Карантин в Украине продлят до конца июля3 ч. назад - 1322 6
Министр экономики об инфляции: ситуация катастрофическаяВчера, 19:00 - 2877 7
Президент «Киевгорстроя» рассказал, сколько денег не хватает для спасения инвесторов «Укрбуда»6 ч. назад - 2849 6
Межбанк: смена тактики иностранцев создает интригу6 ч. назад - 1710
ВР приняла изменения в закон о военной службеВчера, 17:40 - 1514
Карантин в Украине продлят до конца июля3 ч. назад - 1322 6
Представлен необычный электроскутер, напоминающий ноутбук с колёсиками (видео)Вчера, 15:35 - 675
С 15 июня по заданию Президента было увеличено количество пригородных поездов на КиевщинеВчера, 15:16 - 218 4
В Украине запустили производство новой модели автомобиля (фото)Позавчера, 16:35 - 7398
Sony представила официальный дизайн новой Playstation 5 (фото, видео)12.06.2020, 12:10 - 559
Ученые насчитали шесть разновидностей коронавируса09.06.2020, 16:10 - 2397 2