Кулеба рассказал, почему некоторые страны запретили въезд для украинцев и повлияет ли это на безвиз

Международное авиасообщение постепенно восстанавливается, и некоторые европейские границы начинают открываться, но с определенными условиями. Украинцам выдвигают условия въезда в Европу, а некоторые страны вообще пока не готовы принимать наших сограждан.

Об этом рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба в сюжете Завтрака с 1+1.

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Люди боятся, не отменят ли нам безвиз. В министерстве иностранных дел успокаивают. “Никаких угроз украинскому безвизу с Европейским Союзом нет. Более того, даже за линией горизонта, которую мы не видим, но которая есть, таких угроз тоже нет”, – говорит глава МИД Дмитрий Кулеба.

Все ограничения связаны исключительно с ситуацией с пандемией и являются временными. Условия по каждой стране министр советует искать на специальном сайте.

“Министерство иностранных дел запускает специальный сайт, где каждый гражданин онлайн сможет тыкнуть на страну и увидеть правила въезда в нее, а также то, можно ли ее посетить. Если может, то на каких условиях”, – отмечает министр.

Карта будет постоянно обновляться. Также в министерстве пояснили, почему Украину поставили в один ряд со странами, где заболеваемость коронавирусом больше.

“Например, есть такой критерий, как количество смертности в сутки, есть критерий количество новых заболеваний на 100 тысяч населения, есть критерий количество тестирований. То есть это целый ряд критериев, из которых складывается общая картина”, – пояснил Дмитрий Кулеба.

Часто европейцы сами не могут разобраться в себе. Так греки сначала пригласили всех к себе, а впоследствии сообщили, что ждут только граждан Евросоюза. На границе могут остановить не только украинцев. Так греческие пограничники не пускали в страну граждан Сербии. Ситуацию решили только при вмешательстве МИД Сербии. Британцы ввели обязательный двухнедельный карантин для испанцев, а те угрожают англичанам сделать то же самое.

Украина составила собственный список “зеленых” и “красных” стран. Так, граждане “зеленых” могут без проблем приехать в Украину, а вот «красным» придется отбывать обязательный двухнедельный карантин.

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