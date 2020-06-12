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В Кабмине рассматривают два сценария развития экономики после коронавируса

В Кабмине рассматривают два сценария развития экономики после коронавируса

В Кабинете Министров рассматривают два альтернативных сценария развития экономики Украины с учетом последствий распространения коронавируса — оптимистичный и кризисный.

Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.

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При этом оптимистичный сценарий предполагает быстрое преодоление распространения коронавируса. Кризисный – развертывание второй волны заражения и глобальный финансово-экономический кризис.

По кризисному сценарию прогнозируется падение ВВП в 2021 году на уровне 5−7% с последующим умеренным ростом в среднем за период 2022−2024 года на уровне 2,5% ежегодно.

Ожидается, что менее 50% мигрантов вернутся на работу за пределами Украины. Рынок труда (безработица) будет расти. Прогнозируются низкие объемы инвестиций и потребления, что не позволит выйти на допандемический уровень, а дефицит бюджета будет расти.

По оптимистическому сценарию прогнозируется ускоренный рост экономики уже начиная с 2021 года, что позволит в конце 2024 года превысить уровень развития 2019 года на 17,4%. В среднем за период 2021−2024 года рост ВВП прогнозируется на уровне 5,4% в год с ускорением роста до 6,5% в 2024 году.

Также прогнозируют, что более 90% мигрантов вернутся на работу за пределами Украины. Рынок труда (безработицы) будет снижаться и выйдет на допандемический уровень. Ожидается быстрое наращивание объемов инвестиций, потребления и экспорта. Дефицит бюджета будет снижаться и выйдет на допандемический уровень.

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По материалам РБК-Украина
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