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Tesla разработала электрокар, который может проехать 647 км без подзарядки

Tesla разработала электрокар, который может проехать 647 км без подзарядки

Компания Tesla Илона Маска разработала электрический автомобиль Model S Long Range Plus, который может проехать 647 км без подзарядки.
Об этом сообщается в блоге компании.

“Все модели Model S Long Range Plus на рынке Северной Америки могут проехать 647 км без подзарядки”, – заявили в Tesla.

У компании Илона Маска добавили, что таким образом в автомобиле появилась возможность на около 20% дольше проехать, по сравнению с Model S 100D от 2019 года.

Такие изменения стали возможны благодаря систематическим изменениями, которые были разработаны в совместном сотрудничестве инженеров, дизайнеров и производителей компании.

Отмечается, что недавно у Маска на Model S Long Range Plus сделали скидку в 5 тысяч долларов США.

По материалам УКРИНФОРМ
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