BMW вывела в свет последний экземпляр гибридной модели (фото)

Компания BMW больше не будет производить гибридную модель i8. Последний экземпляр был собран на Лейпцигском заводе в Германии в ярком синем оттенке в кузове “родстер”.

По данным издания BMW BLOG, такой цвет BMW i8 получил впервые.

Гибрид комплектовался электромотором, который был установлен на передней оси, и бензиновой “турботройкой” объемом 1,5 литра в задней. В совокупности агрегаты выдавали 362-374 лошадиных силы.



Фото: news.infocar.ua

Купе разгонялось с места до “сотни” за 4,4 секунды и развивало максимальную скорость 250 километров в час.

Планировалось, что уход в историю этой модели состоится в апреле, но пандемия коронавируса немного продлила жизнь BMW i8, который появился на автомобильном рынке в 2014 году.

Интересно, что с 2014-го года электрифицированная баварская модель была выпущена в количестве 20 500 единиц.