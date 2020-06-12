BMW вывела в свет последний экземпляр гибридной модели (фото)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Компания BMW больше не будет производить гибридную модель i8. Последний экземпляр был собран на Лейпцигском заводе в Германии в ярком синем оттенке в кузове “родстер”.
По данным издания BMW BLOG, такой цвет BMW i8 получил впервые.
Гибрид комплектовался электромотором, который был установлен на передней оси, и бензиновой “турботройкой” объемом 1,5 литра в задней. В совокупности агрегаты выдавали 362-374 лошадиных силы.
Фото: news.infocar.ua
Купе разгонялось с места до “сотни” за 4,4 секунды и развивало максимальную скорость 250 километров в час.
Планировалось, что уход в историю этой модели состоится в апреле, но пандемия коронавируса немного продлила жизнь BMW i8, который появился на автомобильном рынке в 2014 году.
Интересно, что с 2014-го года электрифицированная баварская модель была выпущена в количестве 20 500 единиц.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киевляне почти не пользуются ночным тарифом на электроэнергию - исследование15 ч. назад - 2937 16
В правительстве планируют усилить ответственность за несоблюдение масочного режима в помещениях8 ч. назад - 619 15
"Газпром" начал демонтаж российских труб, по которым газ идет в Украину — глава ОГТСУВчера, 19:00 - 5971 12
В правительстве планируют развивать рынок труда6 ч. назад - 430 5
Что делать, если банк без предупреждения повышает тариф за пользование картой14 ч. назад - 2540 4
Ford представил новый микроавтобус Transit (фото)21 ч. назад - 3563
Киевляне почти не пользуются ночным тарифом на электроэнергию - исследование15 ч. назад - 2937 16
Что делать, если банк без предупреждения повышает тариф за пользование картой14 ч. назад - 2540 4
Пенсионная реформа может привести к потере от 50 до 100 млрд грн уже заработанных льготных пенсий - мнение9 ч. назад - 2441
НБУ отзывает миллиардные иски к компаниям Коломойского по рефинансу Приватбанка12 ч. назад - 1821 2
Представлен необычный электроскутер, напоминающий ноутбук с колёсиками (видео)8 ч. назад - 188
С 15 июня по заданию Президента было увеличено количество пригородных поездов на Киевщине8 ч. назад - 93 1
В Украине запустили производство новой модели автомобиля (фото)Вчера, 16:35 - 4892
Sony представила официальный дизайн новой Playstation 5 (фото, видео)12.06.2020, 12:10 - 515
Ученые насчитали шесть разновидностей коронавируса09.06.2020, 16:10 - 2278 2