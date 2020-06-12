С начала июня на выплаты пенсий направили почти 25 млрд грн

По состоянию на 16 июня Пенсионный фонд Украины профинансировал выплаты пенсий на 63,9%.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

“16 июня 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий”, – говорится в сообщении.

Суммы выплат:

16 июня на пенсионные выплаты направлено 1,6 млрд грн;

обеспечено финансирование пенсий июня на общую сумму 24,8 млрд грн.

Как отмечает Пенсионный фонд, выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.



Инфографика Пенсионного фонда

Напомним, в Минсоцполитики работают над новыми параметрами пенсионной системы, в результате чего часть украинцев сможет выходить на заслуженный отдых раньше.

“Есть такие родители, которые воспитывали детей, которым установлена инвалидность посмертно. Это очень малое количество, но поверьте, о них тоже надо заботиться. Мы хотим для них создать досрочный выход на пенсию”, — сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

Справка Finance.ua:

Пенсионный фонд Украины ( ПФУ ) утвердил показатель средней заработной платы за апрель 2020 года, который, согласно закону Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”, учитывается для расчета пенсии. Средняя зарплата в апреле составила 9 325,93 гривен.

В 2020 году минимальную пенсию будут повышать в два этапа: первый этап повышений будет с 1 июля, второй – с 1 декабря. Такой перерасчет пенсий связан с увеличением прожиточного минимума, к которому эти пенсии непосредственно “привязаны”.

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