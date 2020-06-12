С начала июня на выплаты пенсий направили почти 25 млрд грн

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
По состоянию на 16 июня Пенсионный фонд Украины профинансировал выплаты пенсий на 63,9%.
Об этом сообщает пресс-служба фонда.
“16 июня 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий”, – говорится в сообщении.
Суммы выплат:
Как отмечает Пенсионный фонд, выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.
Инфографика Пенсионного фонда
Напомним, в Минсоцполитики работают над новыми параметрами пенсионной системы, в результате чего часть украинцев сможет выходить на заслуженный отдых раньше.
“Есть такие родители, которые воспитывали детей, которым установлена инвалидность посмертно. Это очень малое количество, но поверьте, о них тоже надо заботиться. Мы хотим для них создать досрочный выход на пенсию”, — сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В правительстве планируют усилить ответственность за несоблюдение масочного режима в помещенияхВчера, 15:39 - 902 19
Киевляне почти не пользуются ночным тарифом на электроэнергию - исследованиеВчера, 08:37 - 3269 15
В правительстве планируют развивать рынок трудаВчера, 17:00 - 710 5
Что делать, если банк без предупреждения повышает тариф за пользование картойВчера, 09:00 - 2862 5
Мошенники наторговали 1 млн гривен фейковыми опционамиВчера, 20:42 - 674 3
Пенсионная реформа может привести к потере от 50 до 100 млрд грн уже заработанных льготных пенсий - мнениеВчера, 14:30 - 3224
НБУ отзывает миллиардные иски к компаниям Коломойского по рефинансу ПриватбанкаВчера, 11:15 - 2197 2
Министр экономики об инфляции: ситуация катастрофическаяВчера, 19:00 - 1735 3
Укртелеком продает вышки мобильной связиВчера, 12:15 - 1645
Рада приняла за основу законопроект об учете газаВчера, 12:00 - 1311 1
Представлен необычный электроскутер, напоминающий ноутбук с колёсиками (видео)Вчера, 15:35 - 337
С 15 июня по заданию Президента было увеличено количество пригородных поездов на КиевщинеВчера, 15:16 - 132 2
В Украине запустили производство новой модели автомобиля (фото)Позавчера, 16:35 - 6345
Sony представила официальный дизайн новой Playstation 5 (фото, видео)12.06.2020, 12:10 - 529
Ученые насчитали шесть разновидностей коронавируса09.06.2020, 16:10 - 2326 2