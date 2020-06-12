0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 41 0

С начала июня на выплаты пенсий направили почти 25 млрд грн

С начала июня на выплаты пенсий направили почти 25 млрд грн

По состоянию на 16 июня Пенсионный фонд Украины профинансировал выплаты пенсий на 63,9%.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

“16 июня 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий”, – говорится в сообщении.

Суммы выплат:

  • 16 июня на пенсионные выплаты направлено 1,6 млрд грн;
  • обеспечено финансирование пенсий июня на общую сумму 24,8 млрд грн.

Как отмечает Пенсионный фонд, выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.


Инфографика Пенсионного фонда

Напомним, в Минсоцполитики работают над новыми параметрами пенсионной системы, в результате чего часть украинцев сможет выходить на заслуженный отдых раньше.

“Есть такие родители, которые воспитывали детей, которым установлена инвалидность посмертно. Это очень малое количество, но поверьте, о них тоже надо заботиться. Мы хотим для них создать досрочный выход на пенсию”, — сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

Справка Finance.ua:

  • Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил показатель средней заработной платы за апрель 2020 года, который, согласно закону Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”, учитывается для расчета пенсии. Средняя зарплата в апреле составила 9 325,93 гривен.
  • В 2020 году минимальную пенсию будут повышать в два этапа: первый этап повышений будет с 1 июля, второй – с 1 декабря. Такой перерасчет пенсий связан с увеличением прожиточного минимума, к которому эти пенсии непосредственно “привязаны”.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Пенсионный фонд
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.