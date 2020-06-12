СБУ в Запорожье задержала организаторов наркотрафика с миллионным оборотом

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В Запорожье Служба безопасности Украины блокировала деятельность группировки наркодилеров, которые организовали наркотрафик с миллионным оборотом. Дельцы занимались сбытом синтетических наркотиков на территории региона.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По данным следствия, в состав группы входили 7 жителей Запорожья, в том числе ранее судимые за аналогичные преступления.
“Оптовые партии метамфитамина дельцы заказывали у поставщиков через интернет. Накапливали и готовили “товар” для перепродажи в квартире организатора группы. Сбывали психотропы через разветвленную сеть дилеров, а также через систему закладок”, – говорится в сообщении.
По данным спецслужбы, ежемесячно злоумышленники реализовывали до 2 килограммов метамфитамина на свыше 2 миллионов гривен по теневым расценкам.
Отмечается, что в ходе 7 одновременных обысков по местам жительства и в автомобилях наркодельцов изъяли еще 300 граммов психотропов, килограмм марихуаны, прекурсоры, оборудование для фасовки, банковские карты, черновые записи с данными о заказчиках.
Силовики открыли дело по ч. 3 ст. 307 (незаконное изготовление, хранение и перевозка психотропных веществ с целью сбыта, по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере) Уголовного кодекса Украины.
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