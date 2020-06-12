День финансов, 16 июня: продление "кредитных каникул", новый принцип учета газа, защита прав заробитчан

Вторник, 16 июня. Главные решения сегодня принимал парламент.

Банкам запретили начислять штрафы за просроченные платежи. Нардепы приняли законопроект №3297, согласно которому запрещается начислять штрафы по кредитам во время карантина. Если заемщик просрочивает выполнение денежного обязательства по кредиту, он освобождается от обязанностей уплатить в пользу кредитодателя штраф за просрочку.

Кстати, о банках. Если без предупреждений повышают тариф за пользование картой. 😒 Что делать?

Как сообщает Нацбанк, банк обязательно должен предупредить клиентов об изменении тарифов за 30 дней. Но вот что следует делать, если банк изменил тарифы без уведомления.

Принят за основу законопроект о защите прав заробитчан. Рада приняла за основу законопроект №2365 о защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством в трудоустройстве за границу. После окончательного принятия закона украинский трудовой мигрант больше не будет платить деньги компании-посреднику за вакансию, а на компании-нарушители будут накладывать штраф.

Учет газа будут вести по-новому. Украина перейдет с метрических на энергетические единицы учета расхода использованного газа. Сегодня потребитель независимо от того, качественный газ или нет, должен заплатить за весь его объем, прошедший через счетчик газа. Согласно принятому проекту закона, потребители начнут платить за качество газа, а не за объём.

Проект закона об облачных услугах. Депутаты приняли за основу законопроект №2655 “Об облачных услугах”. Он предусматривает урегулирование правовых отношений по обработке и защите данных при использовании технологии облачных вычислений и предоставлении облачных услуг.

За стенами парламента:

Дело ПриватБанка. Государство выиграло у Суркисов в Верховном суде. Суд отменил решения судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений НБУ относительно признания их связанными с ПриватБанком лицами и признании недействительными договоров по bail-in.

За отсутствие маски в транспорте планируют наказывать жестче. А вот Кабмин планирует усилить ответственность за несоблюдение масочного режима. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, людям надо разъяснять вопросы о соблюдении социальной дистанции, о соблюдении масочного режима. В правительстве готовы пересмотреть вопрос ношения масок на улицах, но маски в помещениях еще долго будут актуальными.

Жизнь без кредитов МВФ. Министр финансов Сергей Марченко заявил, что уже к 2023 году Украина планирует отказаться от кредитования Международного валютного фонда. По его словам, сейчас есть все признаки надеяться на восстановление экономического роста.