Шесть объективов. Samsung патентует смартфон с уникальной камерой

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Компания Samsung Electronics патентует смартфон серии Galaxy с шестью камерами. Среди модулей — 5 широкоугольных камер и 1 зум-камера.
При этом Samsung планирует в дальнейшем улучшить качество съемки с помощью поворотных датчиков изображения.
Южнокорейский технологический гигант подал заявку на этот патент еще в декабре 2019 года в WIPO (Всемирное ведомство интеллектуальной собственности), но патент был опубликован в середине июня.
Хотя модуль камеры с 6 датчиками привлекает внимание, основным аспектом этого модуля камеры является его механизм наклона датчиков.
Фото: НВ
Согласно патенту, смартфон Samsung использует 5 широкоугольных датчиков изображения с фокусным расстоянием 28 мм и телеобъектив. Эти датчики расположены горизонтально по три на каждом ряду и имеют светодиодную вспышку. В обычном режиме эти камеры сведены в прямом направлении вперед, но в «активном режиме» они могут наклоняться по горизонтали или вертикали.
Это позволяет датчикам достигать более широкого фокусного расстояния и может даже помочь в создании панорамных снимков без перемещения самого смартфона. Кроме того, говорят, что наклонные линзы предлагают «эффект панорамы», что означает размытый фон на панорамном изображении. Эта технология с подвижной линзой может также обеспечить одновременную работу 5 широкоугольных датчиков, чтобы обеспечить лучшее изображение.
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