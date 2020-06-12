0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 6 0

Шесть объективов. Samsung патентует смартфон с уникальной камерой

Шесть объективов. Samsung патентует смартфон с уникальной камерой

Компания Samsung Electronics патентует смартфон серии Galaxy с шестью камерами. Среди модулей — 5 широкоугольных камер и 1 зум-камера.

При этом Samsung планирует в дальнейшем улучшить качество съемки с помощью поворотных датчиков изображения.

Южнокорейский технологический гигант подал заявку на этот патент еще в декабре 2019 года в WIPO (Всемирное ведомство интеллектуальной собственности), но патент был опубликован в середине июня.

Хотя модуль камеры с 6 датчиками привлекает внимание, основным аспектом этого модуля камеры является его механизм наклона датчиков.


Фото: НВ

Согласно патенту, смартфон Samsung использует 5 широкоугольных датчиков изображения с фокусным расстоянием 28 мм и телеобъектив. Эти датчики расположены горизонтально по три на каждом ряду и имеют светодиодную вспышку. В обычном режиме эти камеры сведены в прямом направлении вперед, но в «активном режиме» они могут наклоняться по горизонтали или вертикали.

Это позволяет датчикам достигать более широкого фокусного расстояния и может даже помочь в создании панорамных снимков без перемещения самого смартфона. Кроме того, говорят, что наклонные линзы предлагают «эффект панорамы», что означает размытый фон на панорамном изображении. Эта технология с подвижной линзой может также обеспечить одновременную работу 5 широкоугольных датчиков, чтобы обеспечить лучшее изображение.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.