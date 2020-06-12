В 2019 Счетная палата нашла нарушения во время почти каждой третьей проверки

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В 2019 году аудиторы Счетной палаты нашли нарушения фактически во время каждой третьей проверки.
Об этом Председатель Счетной палаты Валерий Пацкан рассказал на своей странице в FACEBOOK.
По его словам, было проверено более 600 объектов, утверждено около 80 отчетов, сумма проверенных средств – более 760 млрд грн или ¾ годового бюджета страны.
«Остановлюсь лишь на наиболее интересных «находках», выявленных Счетной палатой. Из-за невыполнения прогнозных показателей от акциза с табачных изделий госбюджет не получил за два с половиной года почти 20 млрд грн. В среднем – 8 млрд грн за год. Из 1,5 млрд грн, выделенных на ремонт местных дорог, 607 млн грн использованы неэффективно. То есть неэффективно использовалась каждая гривна на две с половиной выделенных», – подчеркнул Валерий Пацкан.
Общая сумма выявленных нарушений и недостатков, а также неэффективного управления имуществом и использования средств государственного бюджета – почти 50 млрд грн.
Читайте также: Как бизнесу подготовиться к проверке: создан бесплатный сервис
По сообщениям Счетной палаты в 2019 году начато 73 уголовных производства.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Газпром" начал демонтаж российских труб, по которым газ идет в Украину — глава ОГТСУВчера, 19:00 - 5621 12
Киевляне почти не пользуются ночным тарифом на электроэнергию - исследование12 ч. назад - 2406 9
В правительстве планируют усилить ответственность за несоблюдение масочного режима в помещениях5 ч. назад - 449 6
В правительстве планируют развивать рынок труда3 ч. назад - 248 4
В Минфине рассказали, когда Украина планирует отказаться от кредитов МВФ10 ч. назад - 507 4
Ford представил новый микроавтобус Transit (фото)18 ч. назад - 2746
Киевляне почти не пользуются ночным тарифом на электроэнергию - исследование12 ч. назад - 2406 9
Что делать, если банк без предупреждения повышает тариф за пользование картой11 ч. назад - 2252 4
Пенсионная реформа может привести к потере от 50 до 100 млрд грн уже заработанных льготных пенсий - мнение6 ч. назад - 1699
В Китае построили "лежачий" небоскреб (фото)20 ч. назад - 1631
Представлен необычный электроскутер, напоминающий ноутбук с колёсиками (видео)5 ч. назад - 146
С 15 июня по заданию Президента было увеличено количество пригородных поездов на Киевщине5 ч. назад - 80 1
В Украине запустили производство новой модели автомобиля (фото)Вчера, 16:35 - 3178
Sony представила официальный дизайн новой Playstation 5 (фото, видео)12.06.2020, 12:10 - 506
Ученые насчитали шесть разновидностей коронавируса09.06.2020, 16:10 - 2249 2