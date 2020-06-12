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В 2019 Счетная палата нашла нарушения во время почти каждой третьей проверки

В 2019 Счетная палата нашла нарушения во время почти каждой третьей проверки

В 2019 году аудиторы Счетной палаты нашли нарушения фактически во время каждой третьей проверки.

Об этом Председатель Счетной палаты Валерий Пацкан рассказал на своей странице в FACEBOOK.

По его словам, было проверено более 600 объектов, утверждено около 80 отчетов, сумма проверенных средств – более 760 млрд грн или ¾ годового бюджета страны.

«Остановлюсь лишь на наиболее интересных «находках», выявленных Счетной палатой. Из-за невыполнения прогнозных показателей от акциза с табачных изделий госбюджет не получил за два с половиной года почти 20 млрд грн. В среднем – 8 млрд грн за год. Из 1,5 млрд грн, выделенных на ремонт местных дорог, 607 млн грн использованы неэффективно. То есть неэффективно использовалась каждая гривна на две с половиной выделенных», – подчеркнул Валерий Пацкан.

Общая сумма выявленных нарушений и недостатков, а также неэффективного управления имуществом и использования средств государственного бюджета – почти 50 млрд грн.

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По сообщениям Счетной палаты в 2019 году начато 73 уголовных производства.

По материалам Finance.UA
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