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WhatsApp запускает денежные переводы через платежную систему Facebook

WhatsApp запускает денежные переводы через платежную систему Facebook

Мессенджер WhatsApp запускает функцию электронных переводов и платежей для пользователей в Бразилии.

Об этом в Facebook сообщил Марк Цукреберг.

Платежи будут осуществляться через платежную систему Facebook Pay, о запуске которой компания объявила в ноябре прошлого года.

С помощью этой системы пользователи смогут отправлять деньги или оплачивать покупки в местных компаниях прямо в мессенджере.

В блоге WhatsApp отмечается, что в Бразилии насчитывается более 10 млн малых и микропредприятий.

«Теперь клиенты могут не только просмотреть каталог магазина, но и рассчитаться за приобретенные в нем товары», — уточняют в WhatsApp.

Система поддерживает карты местных банков Banco do Brasil, Nubankі Sicredi. Также компания сотрудничает с ведущей платежной системой в Бразилии – Cielo. Чтобы воспользоваться функцией, пользователю необходимо ввести специальный 6-значный пин-код и приложить отпечаток пальца.

Поскольку функция платежей работает через платежную систему Facebook Pay, в будущем компания планирует разрешить использовать одну и ту же карту во всех сервисах Facebook.

Для пользователей услуга будет бесплатной, с предприятий платежная система будет взимать комиссию за обработку клиентских платежей.

По материалам НВ
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