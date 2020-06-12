0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 24 0

В Минэкономики рассказали, сколько помощи по безработице уже выплачено

В Минэкономики рассказали, сколько помощи по безработице уже выплачено

Выплаты пособия по безработице идут, уже выплачено 1,2 млрд грн.

Об этом на брифинге заявил министр экономики Игорь Петрашко.

“На данный момент мы максимально упростили доступ к регистрации безработных и к получению помощи. Представление по безработице есть, выплаты идут, уже выплачено 1,2 млрд грн и 4,3 млрд грн всего фонд выплат по безработице”, – рассказал министр.

“Понятно, что количество людей, которые нуждаются в помощи, больше, поэтому у нас было своеобразное ноу-хау – это так называемая “частичная безработица”, которая позволяет предприятиям не увольнять людей и дать возможность работникам не идти на биржу труда, а переждать время карантинных ограничений и получить деньги от государства. Программа идет достаточно успешно, поддерживаются все отрасли”, – добавил Петрашко.

По его словам, на данный момент 56 тысяч предприятий по 131 тысяче человек воспользовались этой программой

“Что касается трудоустройства – это программа Кабмина “500 тысяч рабочих мест”. На данный момент, за период карантина трудоустроено 106 тысяч человек – это те, которые напрямую через Фонды занятости”, – отметил глава Минэкономики.

Справка Finance.ua:

  • Инструкция по получению помощи по частичной безработице по ссылке.
  • Помощь по частичной безработице на период карантина может выплачиваться ФЛП, которые не имеют наемных работников, но являются застрахованными лицами, то есть уплачивали единый социальный взнос.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минэкономразвития
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.