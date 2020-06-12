В Минэкономики рассказали, сколько помощи по безработице уже выплачено

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Выплаты пособия по безработице идут, уже выплачено 1,2 млрд грн.
Об этом на брифинге заявил министр экономики Игорь Петрашко.
“На данный момент мы максимально упростили доступ к регистрации безработных и к получению помощи. Представление по безработице есть, выплаты идут, уже выплачено 1,2 млрд грн и 4,3 млрд грн всего фонд выплат по безработице”, – рассказал министр.
“Понятно, что количество людей, которые нуждаются в помощи, больше, поэтому у нас было своеобразное ноу-хау – это так называемая “частичная безработица”, которая позволяет предприятиям не увольнять людей и дать возможность работникам не идти на биржу труда, а переждать время карантинных ограничений и получить деньги от государства. Программа идет достаточно успешно, поддерживаются все отрасли”, – добавил Петрашко.
По его словам, на данный момент 56 тысяч предприятий по 131 тысяче человек воспользовались этой программой
“Что касается трудоустройства – это программа Кабмина “500 тысяч рабочих мест”. На данный момент, за период карантина трудоустроено 106 тысяч человек – это те, которые напрямую через Фонды занятости”, – отметил глава Минэкономики.
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