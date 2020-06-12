В Минэкономики рассказали, сколько помощи по безработице уже выплачено

Выплаты пособия по безработице идут, уже выплачено 1,2 млрд грн.

Об этом на брифинге заявил министр экономики Игорь Петрашко.

“На данный момент мы максимально упростили доступ к регистрации безработных и к получению помощи. Представление по безработице есть, выплаты идут, уже выплачено 1,2 млрд грн и 4,3 млрд грн всего фонд выплат по безработице”, – рассказал министр.

“Понятно, что количество людей, которые нуждаются в помощи, больше, поэтому у нас было своеобразное ноу-хау – это так называемая “частичная безработица”, которая позволяет предприятиям не увольнять людей и дать возможность работникам не идти на биржу труда, а переждать время карантинных ограничений и получить деньги от государства. Программа идет достаточно успешно, поддерживаются все отрасли”, – добавил Петрашко.

По его словам, на данный момент 56 тысяч предприятий по 131 тысяче человек воспользовались этой программой

“Что касается трудоустройства – это программа Кабмина “500 тысяч рабочих мест”. На данный момент, за период карантина трудоустроено 106 тысяч человек – это те, которые напрямую через Фонды занятости”, – отметил глава Минэкономики.

Справка Finance.ua:

Инструкция по получению помощи по частичной безработице по ссылке.

Помощь по частичной безработице на период карантина может выплачиваться ФЛП , которые не имеют наемных работников, но являются застрахованными лицами, то есть уплачивали единый социальный взнос.

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