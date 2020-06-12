Полицейские изъяли почти тонну янтаря более чем на миллион долларов

В Ровенской области полицейские изъяли 858 килограммов янтаря стоимостью в 1,2 миллиона долларов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

Местные жители организовали скупку незаконно добытого камня, который в дальнейшем экспортировали за пределы страны вне таможенного контроля.

Также во время экспорта использовали поддельные документы о его происхождении”.

Сообщается, что правоохранители изъяли янтаря-сырца различной фракции весом 858 кг.