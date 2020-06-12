Полицейские изъяли почти тонну янтаря более чем на миллион долларов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Ровенской области полицейские изъяли 858 килограммов янтаря стоимостью в 1,2 миллиона долларов.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.
Местные жители организовали скупку незаконно добытого камня, который в дальнейшем экспортировали за пределы страны вне таможенного контроля.
Также во время экспорта использовали поддельные документы о его происхождении”.
Сообщается, что правоохранители изъяли янтаря-сырца различной фракции весом 858 кг.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Газпром" начал демонтаж российских труб, по которым газ идет в Украину — глава ОГТСУВчера, 19:00 - 5064 12
Киевляне почти не пользуются ночным тарифом на электроэнергию - исследование8 ч. назад - 2156 9
У Зеленского рассказали, как побороть коррупцию в бизнесеВчера, 15:30 - 1613 8
Что делать, если банк без предупреждения повышает тариф за пользование картой8 ч. назад - 1881 4
В Минфине рассказали, когда Украина планирует отказаться от кредитов МВФ7 ч. назад - 339 3
"Газпром" начал демонтаж российских труб, по которым газ идет в Украину — глава ОГТСУВчера, 19:00 - 5064 12
Киевляне почти не пользуются ночным тарифом на электроэнергию - исследование8 ч. назад - 2156 9
Ford представил новый микроавтобус Transit (фото)15 ч. назад - 2068
Что делать, если банк без предупреждения повышает тариф за пользование картой8 ч. назад - 1881 4
Межбанк: рынок заставил всех волноватьсяВчера, 18:10 - 1672
Представлен необычный электроскутер, напоминающий ноутбук с колёсиками (видео)Около часа назад - 89
С 15 июня по заданию Президента было увеличено количество пригородных поездов на Киевщине2 ч. назад - 44
В Украине запустили производство новой модели автомобиля (фото)Вчера, 16:35 - 2221
Sony представила официальный дизайн новой Playstation 5 (фото, видео)12.06.2020, 12:10 - 494
Ученые насчитали шесть разновидностей коронавируса09.06.2020, 16:10 - 2223 2