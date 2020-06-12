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В Украине для чернобыльцев упростили регистрацию компаний и ФЛП

В Украине для чернобыльцев упростили регистрацию компаний и ФЛП

В Украине упростили государственную регистрацию для чернобыльцев. Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект №2030.

За документ проголосовали 334 нардепа.

Речь идет о госрегистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. Закон должен сделать более доступной регистрацию общественных объединений лиц с инвалидностью и лиц, пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.

Также более доступной должна стать регистрация изменений сведений о фамилии, имени, отчестве и местонахождении ФЛП, имеющего инвалидность. Таких лиц освобождают от уплаты административного сбора за регистрационные действия.

Документ также отменяет право государственных регистраторов на вознаграждение за счет средств, полученных за взимание админсбора за регистрацию в размере не менее 10% такого сбора.

По материалам РБК-Украина
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