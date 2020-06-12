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ПУМБ оформил первую сделку по программе «Доступные кредиты 5-7-9»

ПУМБ оформил первую сделку по программе «Доступные кредиты 5-7-9»

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) выдал кредит на рефинансирование бизнеса под 0% в рамках обновленной программы «Доступные кредиты 5−7−9».

Первым рефинансирование от банка под 0% на сумму 21 млн грн до 31 марта 2020 года получило предприятие из Ровенской области, занимающееся литейным производством и механической обработкой деталей.

Антикризисные меры помогут предприятию быстрее справится с последствиями карантина, отразившихся на бизнесе, а также сохранить рабочие места.

Напомним, ПУМБ является одним из первых коммерческих банков-партнеров, присоединившимся к государственной программе поддержки предпринимательства «Доступные кредиты 5-7-9», которая теперь предусматривает еще и рефинансирование действующих кредитов.

По материалам ПУМБ
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