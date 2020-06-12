НБУ отзывает миллиардные иски к компаниям Коломойского по рефинансу Приватбанка

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11 июня Хозсуд Днепропетровской области удовлетворил ходатайство НБУ и закрыл производство по иску к “Днепроазоту” Игоря Коломойского о взыскании залогового имущества по долговым обязательствам ПриватБанка по рефинансированию.
Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на материалы суда.
Свое ходатайство НБУ мотивировал погашением ПриватБанком своих долгов по рефинансированию, а следовательно, отсутствием оснований в Нацбанке на обращение взыскания на предмет обеспечения по кредиту.
По аналогичным основаниям – “в связи с отсутствием предмета спора” – 9 июня Хозсуд Днепропетровской области на основании обращения Нацбанка закрыл производство по иску к ООО “Приватофис” о взыскании на предмет ипотеки, которое опять же было в обеспечении по рефинансированию НБУ для Приватбанка.
2 июня Хозсуд Днепропетровской области на основании такого же обращения Нацбанка закрыл производство по иску НБУ к ЗАО “Эрлан” (производитель напитков “Биола”), 6 июня – дело по иску к ООО “Перспектива Инвестмент”, в мае-июне – ряд дел по исками НБУ к ООО “Гаджибей”.
Как сообщалось, в феврале-апреле Приватбанк полностью погасил долги перед НБУ по рефинансированию, выплатив 7,5 млрд грн. По данным Нацбанка, на 01.05.2020 в Приватбанка не было долгов по рефинансу.
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