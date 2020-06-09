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В Швейцарии ищут пассажира, который забыл в поезде 3 кг золота

В Швейцарии ищут пассажира, который забыл в поезде 3 кг золота

В Швейцарии разыскивают человека, который забыл в поезде мешок, в котором оказалось три килограмма золота общей стоимостью почти 170 тысяч евро.

Об этом пишет Daily Mail.

Забывчивый пассажир оставил сумку с драгоценным металлом на участке железной дороги между Санкт-Галлене и Люцерном в октябре 2019 года. Местная власть провела внутреннее расследование, однако владельца клада найти не удалось. После этого было принято решение прибегнуть к помощи СМИ.

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Как будут проверяться заявления людей, которые претендуют на владение золотом, не уточняется.

Отмечается, что на то, чтобы вернуть утерянный багаж, у пассажира есть 5 лет.

По материалам 5 канал
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