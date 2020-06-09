Tesla Model 3 получила стандартную беспроводную зарядку для телефона

Tesla не добавляла новые функции в Model 3 с момента его анонса, и вот наконец это изменится. Ресурс Electrek подтвердил, что американские версии Model 3 теперь поставляются в стандартной комплектации с беспроводной зарядкой и портами USB-C.

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До сих пор владельцам Model 3 приходилось покупать или китайскую модель 3, или Model Y, чтобы получить все эти удобства. Модель Y, продажи которой стартовали в США в марте, стандартно поставляется с зарядным устройством для беспроводного телефона Qi. А вот владельцы автомобилей Model 3 могли получить ее лишь в качестве дополнения.



Фото: itsider

Напомним, в прошлом месяце Tesla снизила цены на Model 3, Model S и Model X в Северной Америке, а также цены на автомобили Model S и Model X, которые продаются в Китае. Так произошло из-за того, что многие автопроизводители столкнулись со снижением спроса на транспортные средства в первом квартале года.