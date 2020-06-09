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Киевляне почти не пользуются ночным тарифом на электроэнергию - исследование

Киевляне почти не пользуются ночным тарифом на электроэнергию - исследование

Киевляне почти не пользуются преимуществами ночного тарифа на электроэнергию.

Об этом свидетельствуют результаты исследования ДТЭК Киевские электросети.

«ДТЭК Киевские электросети проанализировал потребления электроэнергии у клиентов, которые пользуются двухзонным тарифом. Результаты анализа свидетельствуют о том, что несмотря на возможность экономить, большинство не пользуется этим преимуществом. Объем используемой домохозяйствами в ночное время электроэнергии составляет лишь двадцатую часть их общего потребления», – сообщают в компании.

Тарифы двухзонного счетчика:

  • стоимость киловатт днем (с 7:00 до 23:00) составляет: до 100 кВт/ч – 0,9 грн за киловатт-час, а выше 100 кВт/ч – 1,68 грн за киловатт-час;
  • ночью (с 23:00 до 7:00) тариф вдвое ниже: до 100 кВт/ч – 0,45 грн, а свыше 100 кВт/ч – 0,84 грн.

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«В Киеве сегодня двухзонным тарифом с помощью умных счетчиков пользуются 105 тысяч клиентов. При этом ночью они потребляют только 5-6% общего объема электроэнергии. То есть фактически люди не пользуются в полной мере преимуществами, которые дает умный счетчик и ночной тариф», – отметил генеральный директор ДТЭК Киевские электросети Марис Куницкис.

Справка Finance.ua:

  • Украинцы задолжали за электроэнергию около 5 млрд грн. За три месяца население Украины накопило “колоссальные” долги перед поставщиками электрической энергии – 4,7 миллиарда гривен.
  • Специалисты компании “ДТЭК Киевские электросети” в 2019 году обнаружили 1370 случаев несанкционированного подключения к сетям, в том числе 720 случаев – юридическими лицами и 650 – бытовыми клиентами.

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По материалам Finance.UA
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