Зеленский поручил Криклию закупить электропоезда с хорошей вентиляцией

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Президент Владимир Зеленский дал задание министру инфраструктуры Владиславу Криклию закупить электропоезда с хорошей системой кондиционирования и вентиляции.
Об этом он заявил во время традиционного селекторного совещания по предотвращению распространения коронавируса, сообщает пресс-служба главы государства.
“Также Президент поставил задачу министру инфраструктуры Владиславу Криклию закупить электропоезда, которые будут иметь хорошую систему кондиционирования и вентиляции, чтобы уменьшить риски инфицирования”, – говорится в сообщении.
С 1 июня Укрзализныця начала восстанавливать после карантина, вызванного заболеваниями коронавирусом, движение пассажирских поездов дальнего следования и пригородных поездов.
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