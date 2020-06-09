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Зеленский поручил Криклию закупить электропоезда с хорошей вентиляцией

Зеленский поручил Криклию закупить электропоезда с хорошей вентиляцией

Президент Владимир Зеленский дал задание министру инфраструктуры Владиславу Криклию закупить электропоезда с хорошей системой кондиционирования и вентиляции.

Об этом он заявил во время традиционного селекторного совещания по предотвращению распространения коронавируса, сообщает пресс-служба главы государства.

“Также Президент поставил задачу министру инфраструктуры Владиславу Криклию закупить электропоезда, которые будут иметь хорошую систему кондиционирования и вентиляции, чтобы уменьшить риски инфицирования”, – говорится в сообщении.

С 1 июня Укрзализныця начала восстанавливать после карантина, вызванного заболеваниями коронавирусом, движение пассажирских поездов дальнего следования и пригородных поездов.

По материалам УКРИНФОРМ
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