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В Раде рассказали, во сколько может обойтись проведение референдума

В Раде рассказали, во сколько может обойтись проведение референдума

Первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что в среднем стоимость проведения одного референдума составляет 2 млрд гривен. Однако в законе Президента Владимира Зеленского предусмотрено ограничение на сумму проведения.

Об этом он сказал в ходе брифинга.

“В среднем стоимость проведения одного референдума, по оценкам разных специалистов,- 2 млрд гривен. Мы предлагаем в нашей редакции законопроекта, чтобы этот фонд ограничивался 20 тысячами минимальных заработных плат, чтобы не раздувать все эти вещи”, – заявил Стефанчук.

Отметим, стоимость проведения референдума таким образом ограничили до 94,46 млн гривен.

Председатель ВР Дмитрий Разумков в свою очередь подчеркнул, что Рада на этой неделе будет рассматривать все три внесенных законопроекта о проведении референдума в Украине.

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По материалам РБК-Украина
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