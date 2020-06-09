Минздрав заявил об отмене самоизоляции по возвращении из Польши

По возвращении из Польши граждане не обязаны будут проходить двухнедельную самоизоляцию, поскольку эта страна входит в “зеленую зону”. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

Ранее Кабмин принял решение, согласно которому к “зеленой зоне” отнесли страны, где количество активных случаев коронавируса на 100 тысяч населения – меньше 40.

“Польша входит в число стран “зеленой зоны”. То есть не является необходимым проходить обсервацию по возвращении из нее”, – отметил Степанов.

Как сообщалось, с субботы, 13 июня, власти Польши объявили об открытии внутренних границ в Шенгенской зоне.

Напомним, на государственной границе Украины и Польши ухудшилась ситуация в пункте пропуска Шегини. Люди стоят в очереди по 10 часов.