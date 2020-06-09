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Минздрав заявил об отмене самоизоляции по возвращении из Польши

Минздрав заявил об отмене самоизоляции по возвращении из Польши

По возвращении из Польши граждане не обязаны будут проходить двухнедельную самоизоляцию, поскольку эта страна входит в “зеленую зону”. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

Ранее Кабмин принял решение, согласно которому к “зеленой зоне” отнесли страны, где количество активных случаев коронавируса на 100 тысяч населения – меньше 40.

“Польша входит в число стран “зеленой зоны”. То есть не является необходимым проходить обсервацию по возвращении из нее”, – отметил Степанов.

Как сообщалось, с субботы, 13 июня, власти Польши объявили об открытии внутренних границ в Шенгенской зоне.

Напомним, на государственной границе Украины и Польши ухудшилась ситуация в пункте пропуска Шегини. Люди стоят в очереди по 10 часов.

По материалам Корреспондент.net
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