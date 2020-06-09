Украинский партнер Boeing увеличивает количество работников, несмотря на кризис

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В первом полугодии 2020 численность персонала Прогрестех-Украина выросла на 14% – до 1 тысячи человек. Более 90% из них – инженеры.
Об этом сообщает пресс-служба на сайте компании.
Как сообщают в компании, инженерный штат увеличен до 920 специалистов, а в течение первых 6 месяцев года создано около 100 новых высокоинтеллектуальных рабочих мест.
В компании Прогрестех-Украина отмечают, что занимаются трудоустройством молодых специалистов, и несмотря на карантин продлили подготовку инженерного резерва на базе собственных образовательных центров в Киеве, Харькове и Днепре, введя дистанционную форму обучения.
“По результатам тестирования и собеседования с претендентами, в этом году к инженерной команде Прогрестех-Украина уже присоединились около 50 выпускников учебных программ компании”, – сообщили в компании.
Напомним, инженерная компания Прогрестех-Украина задействована в крупнейших международных авиастроительных программах. В частности, основным партнером и заказчиком ее является компания Boeing.
Ранее сообщалось, что инженеры Прогрестех-Украина приступили к разработке IT-обеспечения для аэрокосмической сферы. По информации компании, первым их проектом в аэрокосмической сфере стало прототипирование интерфейсов технической и архитектурной валидации, а также разработка human-in-the-loop системы оценивания.
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