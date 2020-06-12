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Fitch опустил кредитный рейтинг энергетической компании Ахметова

Fitch опустил кредитный рейтинг энергетической компании Ахметова

Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило долгосрочный кредитный рейтинг компании олигарха Рината Ахметова ДТЭК ВИЭ до “В-” с негативным прогнозом.

По информации компании, в сообщении агентства говорится о том, что с марта 2020 года уровень расчетов ГП “Гарантированный Покупатель” с производителями зеленой электроэнергии варьируется от 5 до 10%.

На конец мая задолженность перед ДТЭК ВИЭ достигла 1,8 млрд грн без НДС. Если ситуация с расчетами не изменится, финансовое состояние компании будет еще более ослаблено, что может привести к дальнейшему снижению рейтинга.

“Снижение рейтинговых показателей ДТЭК ВИЭ отражает кризис в возобновляемой энергетике Украины. В аналогичных сложных условиях находятся все инвесторы ВИЭ. Сегодня крайне важно стабилизировать ситуацию в отрасли и найти взаимоприемлемые компромиссные решения между государством и инвесторами для выхода из кризиса. Затягивание решений ухудшает ситуацию, крайне негативно влияет на инвестиционный климат и может привести к необратимым последствиям”, — заявил гендиректор ДТЭК ВИЭ Филипп Лекебуш.

В компании отмечают, что переговоры с инвесторами в возобновляемую энергетику и правительством Украины относительно изменений в законодательстве ВИЭ длятся более девяти месяцев.

По материалам Дело
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