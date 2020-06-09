Право на отпуск перед увольнением: разъяснение Гоструда

Неиспользованный отпуск может предоставляться по желанию работника.

Об этом сообщает Управление Гоструда в Хмельницкой области.

“Согласно статье 3 Закона Украины «Об отпуске» по желанию работника в случае его увольнения (кроме увольнения за нарушение трудовой дисциплины) ему должен быть предоставлен неиспользованный отпуск с последующим увольнением”, – говорится в сообщении.

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Датой увольнения в этом случае является последний день отпуска.

В случае увольнения работника в связи с истечением срока трудового договора:

неиспользованный отпуск может по его желанию предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью или частично превышает срок трудового договора;

в этом случае действие трудового договора продлевается до окончания отпуска.

Справка Finance.ua:

Период нахождения в отпуске без сохранения заработной платы считается неотработанным по уважительным причинам и исключается из расчетного периода при определении суммы материального обеспечения от Фонда социального страхования Украины.

Плательщики единого налога І и ІІ групп, которые не используют труд наемных лиц, освобождаются от уплаты единого налога в течение одного календарного месяца в год на время отпуска, а также за период болезни.

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