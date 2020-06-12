В МИДе заявляют, что не будут мешать украинцам выезжать за границу

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Министерство иностранных дел (МИД) не советует украинским гражданам выезжать за границу, но препятствовать этому не будет.
Об этом в интервью “Укринформ” заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
По его словам, задача МИД всегда состояла в двух вещах — способствовать свободе движения граждан и защищать их права за рубежом.
“МИД никак не будет стоять на пути украинских граждан, которые хотят уехать. Но все, что в моих силах — это напомнить им, что сейчас любое путешествие — это подвергание себя опасности. Поэтому путешествуйте, если хотите, но всегда помните, что мир до сих пор опасен!” — отметил глава МИДа.
Как сообщалось ранее, 10 июня, в Украине начался новый этап выхода страны из карантина: возобновили работу базы отдыха и санатории, учреждения культуры, и два КПВВ на Донбассе.
Напомним, по состоянию на утро 14 июня, в Украине выявлено 648 новых случаев инфицирования COVID-19, девять человек из числа ранее заболевших скончались, 106 выздоровели.
Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что количество людей, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, связано со смягчением карантинных мер.
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