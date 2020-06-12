В Нидерландах запустили программу стимулирования покупки электромобилей: скидка €4000 на новый

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Вслед за Германией национальную программу скидок на покупку электромобилей решили обновить и в Нидерландах. Начиная с 1 июля 2020 года и по 1 июля 2025 года голландцы могут рассчитывать на скидку в размере €4,000 при покупке нового или €2,000 при покупке подержанного электромобиля.
Скидка действует при покупке или лизинге пассажирского электромобиля стоимостью от €12,000 до €45,000 с запасом хода не менее 120 км. При этом есть один небольшой нюанс — на 2020 год программой предусмотрено субсидирование в размере €10 млн на новые и €7,2 на б/у экземпляры электромобилей.
Таким образом скидку получат только первые 2500 покупателей новых и 3600 покупателей старых электромобилей. Для сравнения, в 2019 году голландцы регистрировали в среднем 5500 новых электромобилей в месяц, так что лимит исчерпается довольно быстро.
Отметим, что ранее программа субсидирования покупки электромобилей в Германии предполагала скидку в €6,000 для моделей стоимостью менее €40,000 и €5,000 для моделей с ценником в диапазоне от €40,000 до €60,000. В рамках новой программы к первой сумме добавили еще €3,000, таким образом для покупателей «бюджетных» электромобилей скидка составит €9,000. В результате на нее смогут рассчитывать покупатели BMW i3, Hyundai Ioniq Electric, Hyundai Kona Electric, Kia Niro Electric, Peugeot 208 Electric, Renault Zoe, Tesla Model 3.
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