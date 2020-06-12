ТОП-10 компаний по возмещению НДС в мае (инфографика)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В мае объемы возмещения НДС остались почти на уровне апреля. Карантин и ограничения экономической деятельности пока не особо повлияли на динамику возмещения НДС.
Об этом пишет “Цена государства” в FACEBOOK
В целом в мае было возмещено почти 12 млрд грн – уменьшение по сравнению с предыдущим месяцем составило 0.3%, или 40 млн грн.
По сравнению с показателями мая 2019 года изменения также незначительны – нынешний показатель меньше на 7.4%. Согласно данным ГФС остаток сумм, заявленных к возмещению на конец месяца (по состоянию на конец апреля) сократился на 1 млрд грн.
Значение индекса возмещения НДС, который является средним за три месяца соотношения объемов возмещения НДС к сумме общего экспорта, упало на 0.3%.
В топ-10 компаний по объему возмещения НДС в мае попали по 5 компаний аграрного и металлургического секторов. Как и в апреле, топ-10 возглавляет аграрная компания – Кернел Трейд, получивший почти 650 млн грн возмещения, а на втором месте АрселорМиттал (501 млн грн). Тройку лидеров замыкает агрокомпания АДМ Юкрейн (468 млн грн). В течение последних нескольких месяцев ни одной из компаний не удалось пересечь показатель в 1 млрд грн. Топ-10 замыкает Азовсталь с показателем 336 млн грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Аренда квартир в Киеве подешевелаВчера, 09:01 - 5568 11
Восстановление Украины после коронакризиса может затянуться до 2024 года - МВФВчера, 17:00 - 657 7
Украинцев ждет обязательное пенсионное накопление: что предлагаютВчера, 12:30 - 6730 5
Эксперты по недвижимости рассказали, что будет с ценамиВчера, 16:00 - 20628 3
В Украине с 1 июля снизят тарифы на "зеленую" электроэнергиюВчера, 07:48 - 4542 3
Эксперты по недвижимости рассказали, что будет с ценамиВчера, 16:00 - 20628 3
Украинцев ждет обязательное пенсионное накопление: что предлагаютВчера, 12:30 - 6730 5
ФГВФЛ развенчал мифы о гарантировании вкладовВчера, 12:09 - 5597 2
Аренда квартир в Киеве подешевелаВчера, 09:01 - 5568 11
Сколько потеряли рестораны и кафе за время карантина (инфографика)Вчера, 12:40 - 1999
Sony представила официальный дизайн новой Playstation 5 (фото, видео)12.06.2020, 12:10 - 317
Ученые насчитали шесть разновидностей коронавируса09.06.2020, 16:10 - 1787 2
В США запустили самый большой в мире коммерческий электросамолет (фото)04.06.2020, 11:44 - 2611 13
В Германии продают уникальный грузовик с "парящей" кабиной (фото)03.06.2020, 10:48 - 3162
Украина не будет разрабатывать вакцину от коронавируса01.06.2020, 12:38 - 2440 8