ТОП-10 компаний по возмещению НДС в мае (инфографика)

В мае объемы возмещения НДС остались почти на уровне апреля. Карантин и ограничения экономической деятельности пока не особо повлияли на динамику возмещения НДС.

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В целом в мае было возмещено почти 12 млрд грн – уменьшение по сравнению с предыдущим месяцем составило 0.3%, или 40 млн грн.

По сравнению с показателями мая 2019 года изменения также незначительны – нынешний показатель меньше на 7.4%. Согласно данным ГФС остаток сумм, заявленных к возмещению на конец месяца (по состоянию на конец апреля) сократился на 1 млрд грн.

Значение индекса возмещения НДС, который является средним за три месяца соотношения объемов возмещения НДС к сумме общего экспорта, упало на 0.3%.

В топ-10 компаний по объему возмещения НДС в мае попали по 5 компаний аграрного и металлургического секторов. Как и в апреле, топ-10 возглавляет аграрная компания – Кернел Трейд, получивший почти 650 млн грн возмещения, а на втором месте АрселорМиттал (501 млн грн). Тройку лидеров замыкает агрокомпания АДМ Юкрейн (468 млн грн). В течение последних нескольких месяцев ни одной из компаний не удалось пересечь показатель в 1 млрд грн. Топ-10 замыкает Азовсталь с показателем 336 млн грн.