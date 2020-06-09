День финансов, 12 июня: детали меморандума с МВФ, больше TruCAM на дорогах, хрущевки под снос

Пятница, 12 июня. Про обязательства Украины перед МВФ, хрущевки, которым осталось недолго, отказы по «5-7-9%».

МВФ обнародовал меморандум о сотрудничестве с Украиной. Согласно официальному переводу, обнародованному на сайте Министерства финансов, среди основных пунктов украинские власти обязуются:

обеспечить финансовую стабильность пенсионной системы;

внедрить реформу здравоохранения;

обеспечить независимость Нацбанка;

продолжить усилия в энергетическом секторе;

продолжить приватизацию.

💵 Кстати, Украина сегодня полностью получила 2,1 млрд долл. первого транша.

Фонд также дал прогноз курса доллара. По оценкам МВФ, номинальный валовой внутренний продукт Украины в 2020 году сократится до 3,908 трлн грн, или до $130,3 млрд, что выводит на среднегодовой курс 30 грн/$1. В следующем году среднегодовой курс гривны составит 28,9 грн/$1, а в 2022 году – 28,6 грн/$1, после чего три года будет стабильным на уровне 28,7 грн/$1.

Двойное гражданство в Украине. «Да» или «нет»? Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что этот вопрос вызывает дискуссии. По его мнению, двойное гражданство не допустимо для госслужащих и представителей власти. Также речь не идет о разрешении получать паспорта РФ. Вместе с тем, Кулеба уточнил, что его задача как министра иностранных дел – найти альтернативное решение этой проблемы, чтобы представители украинской диаспоры за рубежом чувствовали себя комфортно.

Еще больше TruCAM на дорогах. Увеличится количество участков, где будет производиться измерение скорости TruCAM. Появится еще 24 новых участка, а также будут расширены 7 существующих. То есть, на дорогах Украины будут работать 115 приборов TruCAM, а измерения будут производиться на 209 участках. Карта расположения устройств TruCAM уже на Finance.ua.

🚨 По подсчетам Минфина, за первые 10 дней после введения автоматической фиксации нарушений ПДД уплачено штрафов на общую сумму 2,2 млн грн.

Не та репутация. Или почему отказывают даже по «доступным 5-7-9». По информации Министерства финансов, каждая вторая заявка на участие в программе «Доступные кредиты 5-7-9%» была отклонена банком как такая, которая не может быть удовлетворена. Среди самых распространенных причин отказа в кредитовании: «деловая репутация», «необоснованность бизнес-плана», «несоответствие цели кредитования». Всего было выдано 605 кредитов на сумму 381,041 миллиона гривен.

Международное авиасообщение откроют в понедельник. Кабмин поддержал проект постановления о возобновлении с 15 июня международного авиасообщения и возможности пересечения границы иностранными гражданами. Так, правительство разрешило открыть пункты пропуска во всех аэропортах, которые были закрыты.

Хрущевки под снос. Снос “хрущевок” в Киеве планируют начать с домов, находящихся на территории жилого массива Лесной, Деснянского района. Согласно проекту, план предусматривает полный снос домов, что уже учли в новом Генеральном плане Киева, говорит мэр столицы Виталий Кличко. Вместо этих домов построят новые многоквартирные дома.

Преимущества инвестиций в ОВГЗ. Как сообщил финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив на FinUpdate 7, облигации внутреннего государственного займа все еще намного уступают по объемам депозитам. Информированность о продукте пока не является высокой. В восприятии обычного человека это инструмент для инвестирования богатых и знаменитых политиков и депутатов. Ведь большинство населения узнало об ОВГЗ из деклараций чиновников, которые они опубликовали. Но бояться ОВГЗ не нужно. И даже наоборот, по ОВГЗ есть свои преимущества.