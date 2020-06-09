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Подержанные запчасти для поездов из РФ на 3,7 млн грн: СБУ разоблачила должностных лиц филиала Укрзализныци

Подержанные запчасти для поездов из РФ на 3,7 млн грн: СБУ разоблачила должностных лиц филиала Укрзализныци

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц регионального филиала Львовского филиала Укрзализныци на миллионных злоупотреблениях при закупках запчастей для подвижного состава, которые они ввозили подержанными из Российской Федерации. Запчасти обошлись в 3,7 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

“Служба безопасности Украины задокументировала миллионные злоупотребления должностных лиц регионального филиала “Львовская железная дорога” во время закупок запчастей для подвижного состава. Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица филиала “договорились” с коммерсантами о закупке необходимых железной дороге запчастей на сумму свыше 3,7 миллиона гривен. По данным следствия, подрядчики вместо новых деталей поставляли подержанную продукцию, которую ввозили из Российской Федерации. Средства, полученные от госпредприятия, злоумышленники переводили на счета коммерческих структур с признаками фиктивности для вывода в “тень”, – говорится в сообщении.

Указано, что во время проведения санкционированных обысков в подразделениях Укрзализныци и в офисных и складских помещениях подрядчиков правоохранители изъяли подержанные запчасти к подвижному составу и финансово-хозяйственную документацию, которая подтверждает осуществление сделки.

“В рамках уголовного производства, начатого по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия. Устанавливается причастность руководителей всех звеньев регионального филиала Укрзализныци к противоправной деятельности”, – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что разоблачение злоумышленников проводилось совместно со следователями ГУ Нацполиции во Львовской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

По материалам УНН
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