"Соцстандарты вырастут": Кабмин утвердил доработанную программу деятельности

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Кабмин на внеочередном заседании сегодня, 12 июня, принял постановление об утверждении обновленной программы деятельности правительства. Документ внесут в Верховную Раду уже сегодня.
Об этом сообщила пресс-служба правительства.
В программе задекларировано продолжение Украиной пути евроинтеграции посредством усиления курса сотрудничества в рамках «Восточного партнерства» и обеспечения соответствия Украины критериям членства в ЕС, обновление положений Соглашения об ассоциации, внедрение определенных технических и административных стандартов НАТО.
Программа предусматривает, что правительство продолжит цифровизацию государственных услуг. В частности, запланировано введение минимум 200 государственных услуг, доступных он-лайн. Также Программа содержит ряд мероприятий, направленных на реинтеграцию временно оккупированных территорий.
Финансово-экономический блок Программы предусматривает продолжение мероприятий по поддержке национального производителя и разработке и внедрению стимулов для развития бизнеса в Украине.
В частности, профильные министерства должны работать по следующим направлениям:
Социальный блок на:
«В результате реализации всех инициатив Правительства мы планируем улучшить благосостояние украинцев. Социальные стандарты жизни людей вырастут, независимо от места проживания и социального статуса. Это главная цель нашей работы на должностях в Правительстве», – прокомментировал содержание Программы Денис Шмыгаль.
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