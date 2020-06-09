0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 107 0

"Соцстандарты вырастут": Кабмин утвердил доработанную программу деятельности

"Соцстандарты вырастут": Кабмин утвердил доработанную программу деятельности

Кабмин на внеочередном заседании сегодня, 12 июня, принял постановление об утверждении обновленной программы деятельности правительства. Документ внесут в Верховную Раду уже сегодня.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

В программе задекларировано продолжение Украиной пути евроинтеграции посредством усиления курса сотрудничества в рамках «Восточного партнерства» и обеспечения соответствия Украины критериям членства в ЕС, обновление положений Соглашения об ассоциации, внедрение определенных технических и административных стандартов НАТО.

Программа предусматривает, что правительство продолжит цифровизацию государственных услуг. В частности, запланировано введение минимум 200 государственных услуг, доступных он-лайн. Также Программа содержит ряд мероприятий, направленных на реинтеграцию временно оккупированных территорий.

Финансово-экономический блок Программы предусматривает продолжение мероприятий по поддержке национального производителя и разработке и внедрению стимулов для развития бизнеса в Украине.

В частности, профильные министерства должны работать по следующим направлениям:

  • увеличение количества занятых лиц в малом и среднем предпринимательстве,
  • среднегодовой рост физических объемов экспорта минимум на 5%,
  • увеличение удельного веса экспорта товаров в ЕС в общем объеме экспорта товаров,
  • осуществление перехода от экспортно-сырьевой к технологической направленности,
  • проведение прозрачной приватизации государственных предприятий,
  • увеличение количества зарегистрированных фермерских хозяйств, в том числе семейных фермерских хозяйств за счет привлечения финансовых ресурсов в осуществлении их хозяйственной деятельности,
  • 10% валового внутреннего продукта Украины будет формировать ІТ-отрасль,
  • обеспечение финансирования сектора безопасности и обороны на уровне не менее 5% запланированного объема ВВП,
  • оптимизация структуры и численности налоговых органов, и по другим направлениям.

Социальный блок на:

  • ежегодный перерасчет пенсий 11 млн пенсионеров,
  • упрощение порядка назначения субсидий,
  • рост количества реабилитационных учреждений, предоставляющих услуги по принципу «деньги ходят за человеком», на 10%,
  • повышение размера помощи свыше 32 тыс. опекунам (попечителям) на 43 тыс. детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки и тому подобное.

«В результате реализации всех инициатив Правительства мы планируем улучшить благосостояние украинцев. Социальные стандарты жизни людей вырастут, независимо от места проживания и социального статуса. Это главная цель нашей работы на должностях в Правительстве», – прокомментировал содержание Программы Денис Шмыгаль.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.