"Соцстандарты вырастут": Кабмин утвердил доработанную программу деятельности

Кабмин на внеочередном заседании сегодня, 12 июня, принял постановление об утверждении обновленной программы деятельности правительства. Документ внесут в Верховную Раду уже сегодня.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

В программе задекларировано продолжение Украиной пути евроинтеграции посредством усиления курса сотрудничества в рамках «Восточного партнерства» и обеспечения соответствия Украины критериям членства в ЕС, обновление положений Соглашения об ассоциации, внедрение определенных технических и административных стандартов НАТО.

Программа предусматривает, что правительство продолжит цифровизацию государственных услуг. В частности, запланировано введение минимум 200 государственных услуг, доступных он-лайн. Также Программа содержит ряд мероприятий, направленных на реинтеграцию временно оккупированных территорий.

Финансово-экономический блок Программы предусматривает продолжение мероприятий по поддержке национального производителя и разработке и внедрению стимулов для развития бизнеса в Украине.

В частности, профильные министерства должны работать по следующим направлениям:

увеличение количества занятых лиц в малом и среднем предпринимательстве,

среднегодовой рост физических объемов экспорта минимум на 5%,

увеличение удельного веса экспорта товаров в ЕС в общем объеме экспорта товаров,

осуществление перехода от экспортно-сырьевой к технологической направленности,

проведение прозрачной приватизации государственных предприятий,

увеличение количества зарегистрированных фермерских хозяйств, в том числе семейных фермерских хозяйств за счет привлечения финансовых ресурсов в осуществлении их хозяйственной деятельности,

10% валового внутреннего продукта Украины будет формировать ІТ-отрасль,

обеспечение финансирования сектора безопасности и обороны на уровне не менее 5% запланированного объема ВВП ,

оптимизация структуры и численности налоговых органов, и по другим направлениям.

Социальный блок на:

ежегодный перерасчет пенсий 11 млн пенсионеров,

упрощение порядка назначения субсидий,

рост количества реабилитационных учреждений, предоставляющих услуги по принципу «деньги ходят за человеком», на 10%,

повышение размера помощи свыше 32 тыс. опекунам (попечителям) на 43 тыс. детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки и тому подобное.

«В результате реализации всех инициатив Правительства мы планируем улучшить благосостояние украинцев. Социальные стандарты жизни людей вырастут, независимо от места проживания и социального статуса. Это главная цель нашей работы на должностях в Правительстве», – прокомментировал содержание Программы Денис Шмыгаль.