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В Минэнергетики прокомментировали возможность роста нормы потребления газа без счетчика

В Минэнергетики прокомментировали возможность роста нормы потребления газа без счетчика

Нормы потребления газа для домохозяйств без счетчиков обсуждаются, но расти в ближайшее время не будут.

Об этом сообщила и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

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“Это не касается роста тарифов”, – подчеркнула она.

По ее словам, сегодня 25% домохозяйств не имеют счетчиков, и потребленный газ не учитывается.

“Но это вопрос непростой, и его надо решать в комплексе, в частности – с учетом необходимости установить людям счетчики. Мы сняли с рассмотрения этот вопрос, потому что мы его видим пакетным решением. Когда мы будем готовы, когда мы прокоммуницируем с обществом и оценим риски – мы начнем обсуждение и будем предлагать правительству рассмотреть предложения”, – пояснила она.

Буславец добавила, что в урегулировании нуждаются судебные процессы, в которых регулярно отменяют существующие нормы газа и людям по непонятным причинам доначисляют в платежках средства.

“Наша задача – снять все негативные ситуации, чтобы не было двойных стандартов. Но в ближайшее время повышения норм потребления газа не будет”, – подчеркнула она.

По материалам УНН
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