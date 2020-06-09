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"Брендовая контрабанда": в Украину пытались незаконно провезти одежды на полмиллиона евро

"Брендовая контрабанда": в Украину пытались незаконно провезти одежды на полмиллиона евро

На пункте пропуска “Рава-Русская” таможенники обнаружили незадекларированный товар на сумму почти полмиллиона евро. Через границу пытались провезти брендовую одежду под видом стоковой.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

“Галицкие таможенники, совместно с сотрудниками СБУ, в пункте пропуска „Рава-Русская“ обнаружили незадекларированную брендовую одежду ориентировочной стоимостью около 500 тыс. евро”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что по документам в Украину через границу перевозили стоковую одежду и обувь. Товар ехал по адресу одного из предприятий Львовщины.

Однако при осмотре грузовика под мешками с задекларированным товаром таможенники обнаружили еще и одежду, которая не была указана в декларации.

“Всего было выявлено 150 мешков с одеждой европейских производителей. На это время таможенники осуществляют документирование правонарушения. Точная стоимость и количество незадекларированного товара будет установлено дополнительно”, — добавили в сообщении.

По материалам УНН
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