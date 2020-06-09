Квест июня в monobank. Лучшим пяти игрокам подарят iPhone 11

«Все, что мы делаем в monobank, – это все эмоции. Для того чтобы выделиться сегодня, и это, кстати, касается не только банков, нужно делать бизнес эмоционально», – рассказывает сооснователь monobank Олег Гороховский.

В monobank «Награды» коллекционируют сотни тысяч клиентов. В первую игру “Space Invader”, в которой нужно ловить котов и уклоняться от астероидов и коронавируса, клиенты уже сыграли больше 7 миллионов раз и провели в игре более 150’000 часов.

Но на этом эмоции не заканчиваются, в июне открыли еще один квест с наградой. Квест июня называется “Кот-сосиска”. В игре кота превратили в змейку, который ест украинские банки и разбивается об НБУ. Старый добрый жанр игр — змейка, стал популярным очень давно и остается таким по сегодняшний день.

И клиенты это явно оценили:

Вот что нужно делать для того, чтобы начать игру “Кот-сосиска” и получить награду:

Само собой, быть клиентом monobank =) Создать Банку для любых желаемых целей. При долгом нажатии на созданную вами Банку, начнется игра. Собрать 55 очков, для открытия награды.

Но это не все, лучшие пять игроков, у которых будут больше всех очков и соответственно самый длинный кот-сосиска, получат iPhone 11. Подведение итогов 01.08.2020 года.

«Мы верим в то, что, добавляя в банк эмоции, мы делаем клиентский опыт более запоминающимся, а банковские сервисы более дружелюбными», – подчеркнул Олег Гороховский.

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