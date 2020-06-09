Квест июня в monobank. Лучшим пяти игрокам подарят iPhone 11

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«Все, что мы делаем в monobank, – это все эмоции. Для того чтобы выделиться сегодня, и это, кстати, касается не только банков, нужно делать бизнес эмоционально», – рассказывает сооснователь monobank Олег Гороховский.
В monobank «Награды» коллекционируют сотни тысяч клиентов. В первую игру “Space Invader”, в которой нужно ловить котов и уклоняться от астероидов и коронавируса, клиенты уже сыграли больше 7 миллионов раз и провели в игре более 150’000 часов.
Но на этом эмоции не заканчиваются, в июне открыли еще один квест с наградой. Квест июня называется “Кот-сосиска”. В игре кота превратили в змейку, который ест украинские банки и разбивается об НБУ. Старый добрый жанр игр — змейка, стал популярным очень давно и остается таким по сегодняшний день.
И клиенты это явно оценили:
Вот что нужно делать для того, чтобы начать игру “Кот-сосиска” и получить награду:
Но это не все, лучшие пять игроков, у которых будут больше всех очков и соответственно самый длинный кот-сосиска, получат iPhone 11. Подведение итогов 01.08.2020 года.«Мы верим в то, что, добавляя в банк эмоции, мы делаем клиентский опыт более запоминающимся, а банковские сервисы более дружелюбными», – подчеркнул Олег Гороховский.
Присоединяйтесь к monobank и получайте позитивные эмоции: http://monobank.ua/get
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