По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (46,618 млн и 38,551 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (48 и 50), максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,72-26,73 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствует 98 активных заявок по доллару на сумму 85,169 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

26,8000 – 7 777

26,7400 – 40 000

26,7300 – 20 000

26,7300 – 39 000

26,7300 – 30 000

26,7300 – 33 333

26,7300 – 39 000



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,7000 – 20 000

26,7000 – 30 000

26,7000 – 10 000

26,7000 – 20 000

26,7200 – 5 000

26,7300 – 20 000

26,7300 – 25 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,7533 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,7070 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua