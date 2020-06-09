Microsoft объявила о запуске продукта на основе блокчейна биткоина

Корпорация Microsoft объявила о запуске сети децентрализованных идентификаторов (DID), которая работает в частности на основе блокчейна биткоина. Технология ION позволяет пользователям создавать цифровые учетные записи. Речь идет, например, о водительских правах или аккаунтах в соцсетях. Сохраненные на них данные будут принадлежать исключительно пользователям, а не сервисам, поскольку система децентрализована.

Об этом говорится в официальном блоге Microsoft.

“Мы очень рады, что ION подключилась к сети биткоина для запуска публичной бета-версии. С самого начала ION была разработана как децентрализованная сеть, предназначенная для работы независимо от централизованных сторон и посредников, включая Microsoft», – сообщили в компании.

Технология ION вошла в стадию бета-тестирования. Ее смогут использовать компании и частные лица. В работе над проектом также участвуют криптобиржа Gemini, производитель аппаратных НОД Casa, платежный сервис BitPay, разработчик программного обеспечения NCR и другие компании.

В марте Microsoft запатентовала систему майнинга, которая использует данные об активности человеческого тела для добычи цифровых денег. Пользователь сможет получать поощрения в виде криптовалюты за просмотр рекламы или за выполнение физических упражнений.