Ford отзывает 3,5 млн своих авто из-за проблемы с дверями и тормозами

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Ford отзывает около 2,5 млн своих машин из-за проблем в их конструкции. Пострадали модели 2011−2017 гг. выпуска, включая легковые Fusion, Fiesta, Focus, Escape, C-Max, Mustang и другие.
Сперва Ford отозвал 2,1 млн моделей из-за проблем с замками задней двери: оказалось, защелка может выйти из строя и привести к открытию дверей на ходу.
Поломка касалась моделей Fiesta 2011−2014 гг. выпуска, Focus 2012−2015 гг., Fusion 2013−2014 гг., Escape/C-Max 2013−2015 гг., Transit Connect 2014−2016 гг. и Mustang 2015 г производства. Кроме машин Ford, пострадал и их премиальный суббренд Lincoln — с такой же поломкой компания отзывает модели Lincoln MKZ 2013−2014 гг. выпуска и Lincoln MKC 2015 г.
В моделях F-150 2014−2017 гг. выпуска, которые продавались в США и Канаде, обнаружили проблемы в тормозной системе: в Ford заявили, что тормозная жидкость может вытекать из главного цилиндра на оси передних колес.
В Ford пообещали устранить все поломки и рекомендовали своим клиентам проверить модель и дату производства их автомобилей.
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