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В Раде рассказали, что ждет украинцев после админреформы

В Раде рассказали, что ждет украинцев после админреформы

Украинцы смогут получить все административные услуги и оформить необходимые справки у себя в общине после административной реформы, которая предусматривает сокращение количества районов в четыре раза.

Об этом заявил глава подкомитета Верховной Рады по вопросам административно-территориального устройства Виталий Безгин.

По его словам, после реформы за справкой или услугой не нужно будет ехать в районный центр.

Он также отверг обвинения критиков, что общины и районы формируют по приказам из центра.

“Мы проводили публичные консультации и в профильном комитете, и в Кабинете Министров, и на уровне областных государственных администраций. Поэтому говорить о непубличности процесса нельзя”, – подчеркнул Безгин.

Есть четкая методика формирования состоятельных общин, охватывающая базовые критерии, которым должна соответствовать объединенная территориальная община, объяснил он.

Это уровень налогоспособности, показатели населения, площади, вопросы детей школьного, дошкольного возраста, чтобы показать положительные или отрицательные тенденции демографии. Именно экономические показатели и перспективы были основным критерием формирования общин, подчеркнул Безгин.

Он также отметил, что реорганизация власти требует определенных затрат, но об огромных суммах речь не идет.

“Уменьшение количества районов в четыре раза позволит нам тратить во столько же раз меньше на содержание аппарата райгосадминистраций. Использование средств налогоплательщиков станет эффективным”, – резюмировал глава подкомитета ВР.

По материалам Корреспондент.net
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