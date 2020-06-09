За неделю работодателей заставили погасить свыше 7 млн грн долгов по зарплате

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В течение прошлой недели органы Государственной исполнительной службы (ГИС) принудительно взыскали задолженности по заработной плате на 7,1 млн грн в пользу 193 работников.
Об этом сообщила пресс-служба Минюста.
При этом самые крупные суммы заставили выплатить работникам таких предприятий:
Всего с начала 2020 года органы ГИС взыскали 244,6 млн грн. Задолженность по зарплате полностью погашена перед 18 703 работниками.
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