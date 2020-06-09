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За неделю работодателей заставили погасить свыше 7 млн грн долгов по зарплате

За неделю работодателей заставили погасить свыше 7 млн грн долгов по зарплате

В течение прошлой недели органы Государственной исполнительной службы (ГИС) принудительно взыскали задолженности по заработной плате на 7,1 млн грн в пользу 193 работников.

Об этом сообщила пресс-служба Минюста.

При этом самые крупные суммы заставили выплатить работникам таких предприятий:

  • коммунальное предприятие тепловых сетей “Криворожтеплосеть” – 3,8 млн грн, уже начался процесс распределения средств между работниками;
  • частное акционерное общество “Пласт” (Полтавская область) – 453,9 тыс. грн в пользу 4 сотрудников;
  • коммунальное предприятие “Рубежанское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства” (Луганская область) – 452,1 тыс. грн в пользу 87 работников;
  • Винницкий национальный аграрный университет – 392,8 тыс. грн в пользу 2 сотрудников;
  • “Укрзализныця” – 251 тыс. грн одному из сотрудников.

Всего с начала 2020 года органы ГИС взыскали 244,6 млн грн. Задолженность по зарплате полностью погашена перед 18 703 работниками.

По материалам УБР
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