День финансов, 11 июня: про исторический уровень учетной ставки, финансовый стресс, причины укрепления гривны

Четверг, 11 июня запомнится в первую очередь историческим снижением учетной ставки:

Решение по ставке от НБУ. Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% с 12 июня 2020 года. Это самый низкий уровень учетной ставки за историю независимой Украины. Напомним, еще до конца января текущего года ставка находилась на уровне 13,5%. С 31 января ее снизили до 11%. 13 марта 2020 года Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 10% годовых. А с 23 апреля снизили до 8%.

🧐 Как отразится решение НБУ об учетной ставке на ставках по депозитам, кредитам, экономике – смотрите в новом видео, где финансовый эксперт Алексей Козырев раскроет самые актуальные вопросы:

Еще информация “для раздумий” от НБУ:

Инфляция после карантина. Национальный банк констатирует, что в дальнейшем инфляция, вероятно, будет возвращаться в целевой диапазон дольше, чем прогнозировалось, и умеренными темпами. Ранее НБУ прогнозировал сокращение экономики во 2-м квартале 2020 года.

Индекс финансового стресса снижается. Как утверждают в НБУ, индекс финансового стресса в Украине снизился до около 0,17 пункта после скачка в марте до 0,3 пункта. До 9 июня доля работающих отделений банков увеличилась до 91% с 89% на 2 июня, при этом доля работающих банкоматов сократилась на 1 п.п. – до 96%.

Смолий назвал причины укрепления гривны. Глава НБУ отмечает, что в настоящее время ситуация на валютном рынке Украины является благоприятной. По его словам, НБУ с начала апреля выкупил в международные резервы около 1,8 млрд долл. США. “С начала апреля предложение валюты на межбанковском рынке превышает спрос. Объемы импорта почти по всем категориям товаров остаются меньше докризисного уровня, в то же время экспорт сокращается менее существенно. Вследствие этого гривна укрепилась”, – сообщил Смолий.

Информация “для раздумий” не от НБУ:

Цены в столице за январь-апрель. Динамика цен потребительского рынка Киева в январе-апреле 2020 г. определялась увеличением ценовых показателей на 2,9% (апрель 2020 г. к декабрю 2019 г.), сообщает Главное управление статистики в г. Киеве. Интересно, что повышение цен на продукты питания и безалкогольные напитки зарегистрировано почти по всем товарным группам. В то же время наблюдалось снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива.

Новшества для плательщиков единого налога. В Налоговый кодекс Украины внесены изменения по совершенствованию администрирования налогов, устранению технических и логических неувязок в налоговом законодательстве. Внесен ряд изменений, касающихся, в частности, юридических лиц – плательщиков единого налога третьей группы.

Повышение пенсий с июля. С 1 июля в Украине повышают минимальный прожиточный минимум до 2118 гривен. Таким образом, размер минимальной пенсии также поднимут. Минимальную пенсию, которая составляет 1638 гривен, увеличат, и она составит 1712 грн с 1 июля, и “целых” 1769 грн с 1 декабря.

Даже не знаем, плакать или смеяться…

Статистика видеофиксации от Авакова. За 10 суток работы системы фотовидеофиксации количество нарушений скоростного режима снизилось вдвое, граждане уплатили 7399 штрафов. На первом этапе работы системы выявляют только факты превышения скорости. Напомним, нарушением является превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч.

Кстати, monobank запустил онлайн-сервис поиска и оплаты штрафов за ПДД. Виртуальный банк запустил онлайн-сервис поиска и оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения. Отметим, аналогичный сервис накануне запустил и ПриватБанк.